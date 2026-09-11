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Леклер: квалификация станет важнейшей сессией уик-энда

Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон заняли второе и третье места во второй тренировке Гран-при Испании, а Ferrari оценила работу шин на Мадринге.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
11.09.2026, 22:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Гонщики Ferrari Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон заняли второе и третье места во второй тренировке Гран При Испании. В Ferrari проверили работу шин Medium и Soft как на быстрых кругах, так и на длинных сериях. По итогам первого дня гоночного уик-энда на Мадринге команда осталась довольна выполненной программой.

Шарль Леклер (2-й): «Сегодня было здорово пилотировать на Мадринге. Это сложная городская трасса – такие мне обычно нравятся, и эта не стала исключением. Я впечатлён тем, насколько высокое сцепление обеспечивает асфальт, учитывая, что это новая трасса, и на ней пока мало отработанной резины. Тем не менее, я ожидаю, что по ходу уик-энда состояние асфальта будет быстро меняться.

Нашей задачей на сегодня было проехать как можно больше кругов, собрать как можно больше информации, познакомиться с трассой и подготовиться к квалификации, которая, скорее всего, станет ключевой сессией уик-энда, принимая во внимание, насколько сложно здесь обгонять. С нетерпением жду субботы, чтобы увидеть, какого результата мы сможем добиться».

Льюис Хэмилтон (3-й): «На этой трассе интересно пилотировать, и первая тренировка стала хорошей отправной точкой. По ходу дня становилось сложнее выводить машину в оптимальный рабочий диапазон, так что есть моменты, требующие анализа, в частности, касающиеся баланса.

Трасса новая для всех, и мы собрали много полезной информации, которую предстоит изучить вечером. Мы увидели несколько позитивных моментов и продолжим работать, чтобы сделать ещё один шаг вперёд перед завтрашней квалификацией».

Источник

Льюис Хэмилтон (434)Шарль Леклер (304)Ferrari (1019)

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