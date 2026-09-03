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Леклер: Хэмилтон получит слипстрим во время квалификации

Шарль Леклер сообщил, что Льюис Хэмилтон первым выберет порядок выезда в квалификации Гран-при Италии, чтобы получить преимущество за счёт слип-стрима.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.09.2026, 18:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Шарль Леклер сообщил, что в квалификации Гран При Италии его напарник по Ferrari Льюис Хэмилтон первым выберет порядок выезда на трассу.

В большинстве команд Формулы 1 пилоты поочерёдно получают это право от этапа к этапу, чтобы сохранить равные условия. В Монце очередь дошла до Хэмилтона. С учётом особенностей итальянской трассы такой выбор может дать ему ощутимое преимущество над Леклером.

На длинных прямых Монцы слип-стрим позволяет прибавить в скорости. Кроме того, из-за особенностей силовых установок 2026 года его влияние станет ещё заметнее.

Шарль Леклер: «Что касается слип-стрима, то уже много лет мы придерживаемся примерно одного и того же принципа – на одном этапе Льюис получает право первым выбрать порядок выезда на трассу, а на следующем эта возможность достаётся мне. В этот уик-энд выбирать будет Льюис, и я думаю, что он воспользуется возможностью получить слип-стрим.

При этом я не думаю, что ради этого мы станем ставить одного из нас в невыгодное положение в квалификации. Но если мы сможем помочь друг другу и выехать на круг на оптимальной дистанции друг от друга, то обязательно так и сделаем. Я же постараюсь получить слип-стрим от кого-нибудь ещё, чтобы оказаться в наилучшем положении».

Источник

Льюис Хэмилтон (430)Шарль Леклер (298)Ferrari (1010)

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