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Леклер: до победы оставался всего один шаг

Шарль Леклер финишировал вторым в Остине, назвал гонку позитивной и отметил высокий темп Ferrari, борьбу с Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.10.2026, 01:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Шарль Леклер занял второе место в Остине и положительно оценил ход гонки.

Шарль Леклер (2-й): «Хорошая гонка! К сожалению, нам совсем немного не хватило до победы – она была нашей целью. Но в целом гонка прошла позитивно.

У нас был хороший темп. Первый отрезок оказался немного сложнее. Кими выбрал стратегию с одним пит-стопом, что сегодня не входило в наши планы, но мы боролись с Максом, демонстрируя очень высокий темп.

Борьба получилась интересной, с увлекательными дуэлями на первом круге, а потом – с Ландо и Максом. Старт получился непростым, но мне понравилось. Я опередил Макса, но потом у меня было меньше заряда батареи и я не смог остаться впереди. Но я знал, что у машины есть темп, чтобы продолжить борьбу, так что в итоге всё получилось. Хорошая гонка!»

Источник

Шарль Леклер (325)Ferrari (1086)

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