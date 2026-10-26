Леклер: до победы оставался всего один шаг

Шарль Леклер занял второе место в Остине и положительно оценил ход гонки.

Шарль Леклер (2-й): «Хорошая гонка! К сожалению, нам совсем немного не хватило до победы – она была нашей целью. Но в целом гонка прошла позитивно.

У нас был хороший темп. Первый отрезок оказался немного сложнее. Кими выбрал стратегию с одним пит-стопом, что сегодня не входило в наши планы, но мы боролись с Максом, демонстрируя очень высокий темп.

Борьба получилась интересной, с увлекательными дуэлями на первом круге, а потом – с Ландо и Максом. Старт получился непростым, но мне понравилось. Я опередил Макса, но потом у меня было меньше заряда батареи и я не смог остаться впереди. Но я знал, что у машины есть темп, чтобы продолжить борьбу, так что в итоге всё получилось. Хорошая гонка!»