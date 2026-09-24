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Леклер заявил: «Будем работать, чтобы прибавить в квалификации»

Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон рассказали о проблемах Ferrari на Гран При Азербайджана: команда уступила лидеру более секунды и дорабатывает настройки SF-26.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.09.2026, 19:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Во второй тренировочной сессии Гран При Азербайджана пилоты Ferrari Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон заняли четвёртое и пятое места соответственно. От лидера заезда Джорджа Расселла их отделил более чем один секунды. В команде признали, что до квалификации необходимо продолжить работу над настройками SF-26.

Шарль Леклер (4-й): «В тренировках нам не хватало скорости, так что вечером предстоит много работы, чтобы сократить отставание. Мы проанализируем всё, что узнали сегодня, и будем работать, чтобы сделать шаг вперёд завтра. Надеюсь, мы сильнее выступим в квалификации на трассе, на которой мне действительно нравится пилотировать».

Льюис Хэмилтон (5-й): «Всегда здорово пилотировать на этой трассе, и наш день прошёл продуктивно. Первая тренировка обнадёжила – мы проехали много кругов и получили полезную информацию о базовых настройках. Есть несколько моментов, которые требуют более детального анализа, но мы собрали внушительный объём данных и посвятим вечер поиску путей дальнейшего прогресса.

Подготовка шин к кругу остаётся важным фактором на этой трассе для вывода их в стабильный рабочий диапазон. Это оказывает существенное влияние как на уровень сцепления, так и на баланс машины в целом, поэтому данный аспект станет ключевым приоритетом при подготовке к завтрашнему дню».

Источник

Льюис Хэмилтон (444)Шарль Леклер (311)Ferrari (1037)

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