Леклер заявил: «Будем работать, чтобы прибавить в квалификации»

Во второй тренировочной сессии Гран При Азербайджана пилоты Ferrari Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон заняли четвёртое и пятое места соответственно. От лидера заезда Джорджа Расселла их отделил более чем один секунды. В команде признали, что до квалификации необходимо продолжить работу над настройками SF-26.

Шарль Леклер (4-й): «В тренировках нам не хватало скорости, так что вечером предстоит много работы, чтобы сократить отставание. Мы проанализируем всё, что узнали сегодня, и будем работать, чтобы сделать шаг вперёд завтра. Надеюсь, мы сильнее выступим в квалификации на трассе, на которой мне действительно нравится пилотировать».

Льюис Хэмилтон (5-й): «Всегда здорово пилотировать на этой трассе, и наш день прошёл продуктивно. Первая тренировка обнадёжила – мы проехали много кругов и получили полезную информацию о базовых настройках. Есть несколько моментов, которые требуют более детального анализа, но мы собрали внушительный объём данных и посвятим вечер поиску путей дальнейшего прогресса.

Подготовка шин к кругу остаётся важным фактором на этой трассе для вывода их в стабильный рабочий диапазон. Это оказывает существенное влияние как на уровень сцепления, так и на баланс машины в целом, поэтому данный аспект станет ключевым приоритетом при подготовке к завтрашнему дню».