Легендарный Jeep Willys 4x4 вдохновит создателей нового компактного внедорожника

Легендарный Jeep Willys MB может вернуться на рынок. Глава европейского подразделения бренда Xavier Peugeot сообщил, что герой Второй мировой войны способен стать источником вдохновения для нового компактного SUV, который ожидается не ранее чем после 2030 года.

Военный автомобиль Jeep считается одной из самых знаковых моделей в истории. Его решётка радиатора с семью прорезями стала отличительной чертой бренда и используется на всех автомобилях в линейке. Однако новый Jeep Willys может пойти ещё дальше и получить дизайн, более близкий к оригиналу.

Тизерное изображение нового Jeep Willys, показанное Auto Express, намекает на то, что модель может быть сопоставима по размерам с внедорожником времён Второй мировой войны. Его длина составляла всего 3.3 метра, то есть он был меньше нынешнего Jeep Avenger. На изображении за оригинальным Willys с мягким верхом виден силуэт угловатого кроссовера.

Xavier Peugeot, возглавивший бренд Jeep в Европе менее двух месяцев назад, объявил о планах вернуть Willys на Парижском автосалоне. Похоже, Jeep придерживается той же стратегии, что и другие представленные там марки: среди наиболее заметных премьер оказались возрождённый Citroen 2CV и долгожданный преемник Smart ForTwo.

При этом глава Jeep подчеркнул, что проект возвращения Willys находится на самой ранней стадии. Для его проработки потребуется дополнительное время, после чего появится более ясное представление о будущем автомобиле.