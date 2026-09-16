Российский завод снизил уровень шума и вибраций в легендарном внедорожнике АвтоВАЗа: какие нововведения внедрены

Компания «АвтоВАЗ» рассказала об основных изменениях LADA Niva Legend, призванных сделать ежедневные поездки комфортнее. Подробности производитель опубликовал в Telegram-канале «Поладим с LADA». При этом внешний вид внедорожника практически не изменился.
Главные доработки пришлись на интерьер и различные системы автомобиля. В частности, LADA Niva Legend получила более эффективную и надёжную вентиляцию с салонным фильтром. Он предназначен для задержания пыли и другого мусора, попадающего в салон с улицы, в том числе во время поездок по грунтовым дорогам.
В автомобиле появились центральный замок и единый ключ для дверей и замка зажигания. Последний разместили с правой стороны рулевой колонки. В «АвтоВАЗе» считают эти решения небольшими, но важными изменениями, способными повысить удобство эксплуатации машины.
Более заметно переработали управление трансмиссией. Рычаг механической коробки передач переместили ближе к водителю. Теперь при включении пятой передачи ему не приходится тянуться так далеко, как раньше. Управление раздаточной коробкой перевели на один рычаг вместо использовавшейся прежде схемы.
Изменения коснулись и крепления раздаточной коробки. Для узла предусмотрели третью опору, а участок кузова в этой зоне усилили. По данным «АвтоВАЗа», такое решение должно улучшить виброакустический комфорт. Кроме того, под капотом установили новую цельную внутреннюю обивку для дополнительного снижения шума.
Ещё одним важным нововведением стал новый руль. Рулевую колонку оснастили регулировкой по высоте. Также внедорожник получил другие подрулевые переключатели с более современным алгоритмом работы. У стеклоочистителей появилась дополнительная скорость.
«АвтоВАЗ» при этом подчёркивает, что главным преимуществом Niva Legend по-прежнему остаётся проходимость. Основную концепцию модели менять не стали, сосредоточив модернизацию на элементах, влияющих на удобство поездок по обычным дорогам и маршрутам к бездорожью. Внешность автомобиля сохранили почти без изменений.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ планирует установить на LADA Niva Legend светодиодные фары в 2027 году. На LED-элементы также собираются перевести головную оптику и задние фонари.
До этого АвтоВАЗ объявил о начале продаж обновленной LADA Niva Legend.
Автор: Андрей Сундуков