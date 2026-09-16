Российский завод снизил уровень шума и вибраций в легендарном внедорожнике АвтоВАЗа: какие нововведения внедрены

Компания «АвтоВАЗ» рассказала об основных изменениях LADA Niva Legend, призванных сделать ежедневные поездки комфортнее. Подробности производитель опубликовал в Telegram-канале «Поладим с LADA». При этом внешний вид внедорожника практически не изменился.

Главные доработки пришлись на интерьер и различные системы автомобиля. В частности, LADA Niva Legend получила более эффективную и надёжную вентиляцию с салонным фильтром. Он предназначен для задержания пыли и другого мусора, попадающего в салон с улицы, в том числе во время поездок по грунтовым дорогам.

В автомобиле появились центральный замок и единый ключ для дверей и замка зажигания. Последний разместили с правой стороны рулевой колонки. В «АвтоВАЗе» считают эти решения небольшими, но важными изменениями, способными повысить удобство эксплуатации машины.

Фото: Автоновости Дня

Более заметно переработали управление трансмиссией. Рычаг механической коробки передач переместили ближе к водителю. Теперь при включении пятой передачи ему не приходится тянуться так далеко, как раньше. Управление раздаточной коробкой перевели на один рычаг вместо использовавшейся прежде схемы.

Изменения коснулись и крепления раздаточной коробки. Для узла предусмотрели третью опору, а участок кузова в этой зоне усилили. По данным «АвтоВАЗа», такое решение должно улучшить виброакустический комфорт. Кроме того, под капотом установили новую цельную внутреннюю обивку для дополнительного снижения шума.

Фото: Автоновости Дня

Ещё одним важным нововведением стал новый руль. Рулевую колонку оснастили регулировкой по высоте. Также внедорожник получил другие подрулевые переключатели с более современным алгоритмом работы. У стеклоочистителей появилась дополнительная скорость.

«АвтоВАЗ» при этом подчёркивает, что главным преимуществом Niva Legend по-прежнему остаётся проходимость. Основную концепцию модели менять не стали, сосредоточив модернизацию на элементах, влияющих на удобство поездок по обычным дорогам и маршрутам к бездорожью. Внешность автомобиля сохранили почти без изменений.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ планирует установить на LADA Niva Legend светодиодные фары в 2027 году. На LED-элементы также собираются перевести головную оптику и задние фонари.

До этого АвтоВАЗ объявил о начале продаж обновленной LADA Niva Legend.

Автор: Андрей Сундуков