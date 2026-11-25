Содержание:

Издание Top Gear назвало победителей ежегодной автомобильной премии «Top Gear Awards» 2027 года. Главный приз получил McLaren W1. В числе других лауреатов оказались электрический BMW i3, концепт Citroen 2CV и презентация Tesla Roadster, которую журналисты сочли поразительным зрелищем.

Автомобиль года — McLaren W1

Фото: Автоновости Дня

Лучшим автомобилем года стал McLaren W1 стоимостью 2 млн фунтов стерлингов (около 214 млн рублей). В Top Gear заранее отреагировали на возможные обвинения в отрыве от реальности. Авторы напомнили, что в предыдущие пять лет награду получали BMW iX3, Renault 5, Hyundai Ioniq 5 N, Honda Civic Type R и Hyundai i20 N. При этом они подчеркнули: дорогой автомобиль выбран не случайно.

Событие года — презентация Tesla Roadster

Журналисты Top Gear назвали презентацию зрелищем, в которое сложно поверить собственным глазам. По их словам, автомобиль поднимался в воздух и изменял направление движения благодаря вырывавшимся струям сжатого газа.

Компактный автомобиль года — Hyundai Ioniq 3

Фото: Автоновости Дня

В категории компактных автомобилей победил Hyundai Ioniq 3. Свой выбор авторы объяснили развитием небольших электромобилей, широким ассортиментом в сегменте и усилиями автопроизводителей. Для сравнения они иронично напомнили о временах, когда в подобном сопоставлении могли бы участвовать G-Wiz и электроскутер для маломобильных людей.

Люксовый автомобиль года — Mercedes-Benz VLE

В Top Gear предложили не связывать роскошь исключительно с увеличенной колёсной базой, хрустальными ручками переключения передач и различными эффектными решениями. Победу VLE авторы связали с его удобством и соответствием принципу «роскошь должна упрощать жизнь».

Седан года — BMW i3

Название снятого с производства BMW i3 получил полностью электрический седан Neue Klasse. Авторы отметили даже базовую версию модели, выделив короткие свесы, расширенные арки и очень широкие фирменные «ноздри» в передней части. За динамику, мультимедиа, функции автоматизированного вождения и комфорт в салоне отвечают четыре вычислительных «супермозга».

Городской автомобиль года — Renault Twingo

Фото: Автоновости Дня

Renault Twingo стоит менее 15 тыс. фунтов стерлингов (около 1,6 млн рублей). Журналисты отметили, что его дизайн может показаться слишком детским и приторным, однако по сочетанию цены и качества у модели пока нет конкурентов.

«Есть и другие небольшие и недорогие электромобили. Просто ни один из них не стоит так дешево (менее 15 000 фунтов стерлингов). И ни один не так хорош», — подчеркнули в Top Gear.

Звук года — Aston Martin Valkyrie LM

Фото: Автоновости Дня

В Top Gear отдельно отметили звук выхлопа мотора V12 без глушителей на автодроме Монцы. Авторы рассказали, как он отражается от рекламных щитов и трибун, и назвали это звучание более впечатляющим, чем звук машин «Формулы-1».

Кроссовер года — BMW X5

Фото: Автоновости Дня

Внешность и ходовые качества нового X5 журналисты сопоставили с BMW iX3, который получил главную награду в 2026 году. Однако ключевым преимуществом модели в этой номинации они назвали инновационную архитектуру X5, отличающую автомобиль от младшей модели.

«Именно инновационная архитектура нового X5 отличает его от младшего брата и делает его достойным наград», — отметили в Top Gear.

Трековый автомобиль года — GMA T.50S

Фото: Автоновости Дня

В Top Gear охарактеризовали GMA T.50S как яркую и эмоциональную демонстрацию возможностей лёгкого автомобиля. Снижение массы авторы назвали единственным путём к настоящей водительской нирване.

Производитель года — Genesis

Фото: Автоновости Дня

Выбор Genesis стал для журналистов издания несколько неожиданным. Победу премиального бренда Hyundai они объяснили ориентацией на будущее, дальновидной стратегией и амбициями компании.

Дизайн года — Jaguar Type 01

Фото: Автоновости Дня

Проект Jaguar Type 01 был подготовлен и «заморожен» ещё в 2021 году. Один из журналистов Top Gear рассказал, что ему показывали секретные фотографии создания глиняного макета модели. На снимках скульпторы были в защитных медицинских масках. Нетипично широкую крышку капота Type 01 он в шутку связал с дизайнерами, соблюдавшими социальную дистанцию.

Ранее стало известно о победе кроссовера Volga K50 в премии «Внедорожник года» в категории полноразмерных кроссоверов. Флагманскую модель возрождённой российской марки высоко оценило экспертное жюри.