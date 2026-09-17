Легендарный пикап Toyota получит водородную модификацию: когда выйдет новый Hilux

Японская компания Toyota подтвердила, что серийная версия водородного Hilux появится в Европе в 2028 году. Пикап на топливных элементах получит запас хода 400 км и сможет буксировать прицеп массой до 2,5 тонны. Компания также представила тизер новой модификации.

На тизере видны сегментированные дневные ходовые огни, но остальные элементы дизайна рассмотреть пока затруднительно. Неизвестно и то, будет ли водородный Hilux оснащён закрытой решёткой и бампером в стиле электрической версии.

Точные характеристики серийной силовой установки Toyota пока не раскрывает. Заявленный целевой запас хода будущей модели составляет 400 км по циклу WLTP, а максимальная масса буксируемого прицепа достигнет 2,5 тонны. Для сравнения, электрический Hilux проезжает до 257 км по WLTP и рассчитан на буксировку прицепа массой до 1,6-2 тонн.

Ключевым практическим преимуществом водородного пикапа должна стать скорость пополнения запаса энергии. При наличии необходимой инфраструктуры заправка может занимать около пяти минут. В то же время ограничением для модели способна стать сеть водородных заправок в Европе: она остаётся сравнительно небольшой, поэтому использовать такой пикап получится не во всех регионах.

Ранее Toyota Hilux занял первое место среди самых популярных пикапов с пробегом в России по итогам июля. В тройку лидеров модельного рейтинга также вошли Mitsubishi L200 и УАЗ «Пикап».

Автор: Андрей Сундуков