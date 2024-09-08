У Lamborghini Countach - 50-летие: «Икона автомобильного мира»

Итальянская автомобильная компания Lamborghini начала выпуск своей легендарной модели Countach в марте 1974 года. Клиновидные суперкары производились в течение 16 лет, и всего было собрано лишь 1999 экземпляров. Однако низкое количество автомобилей не уменьшает влияния, которое оказал Countach на индустрию. Особенно важен зеленый Countach 1974 года, первый покинувший конвейер.
Чтобы отметить этот знаковый момент, Lamborghini вернула модель LP 400 в место своего рождения.
Заводская линия в Сант-Агата-Болоньезе по-прежнему функционирует - хотя сегодня все выглядит немного иначе. Компания также опубликовала раритетные фотографии сборки Countach различных модификаций LP 500 и LP 5000. Более поздние версии составляют основную часть производства Countach.
Даже современный флагман Lamborghini, Revuelto, не остался в стороне: фотосессия с двумя автомобилями показала, что обе машины по-прежнему оснащены двигателем V-12 - символом мощи и роскоши.
"Мы гордимся возможностью выпускать наши суперкары в оригинальном месте возникновения Countach", - отметил главный производственный директор Lamborghini Раньери Никколи.
Недавно мы писали о предстоящем дебюте преемника Lamborghini Huracan. 16 августа 2024 года запомнится истории автомобилестроения: Lamborghini представит долгожданное продолжение знаменитого Huracan.