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У Lamborghini Countach - 50-летие: «Икона автомобильного мира»

Итальянская автомобильная компания Lamborghini начала выпуск своей легендарной модели Countach в марте 1974 года. Клиновидные суперкары производились в течение 16 лет, и всего было собрано лишь 1999 экземпляров.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
08.09.2024, 20:22·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Итальянская автомобильная компания Lamborghini начала выпуск своей легендарной модели Countach в марте 1974 года. Клиновидные суперкары производились в течение 16 лет, и всего было собрано лишь 1999 экземпляров. Однако низкое количество автомобилей не уменьшает влияния, которое оказал Countach на индустрию. Особенно важен зеленый Countach 1974 года, первый покинувший конвейер.



Фото: Carsweek.ru


Чтобы отметить этот знаковый момент, Lamborghini вернула модель LP 400 в место своего рождения.



Заводская линия в Сант-Агата-Болоньезе по-прежнему функционирует - хотя сегодня все выглядит немного иначе. Компания также опубликовала раритетные фотографии сборки Countach различных модификаций LP 500 и LP 5000. Более поздние версии составляют основную часть производства Countach.


Даже современный флагман Lamborghini, Revuelto, не остался в стороне: фотосессия с двумя автомобилями показала, что обе машины по-прежнему оснащены двигателем V-12 - символом мощи и роскоши.


"Мы гордимся возможностью выпускать наши суперкары в оригинальном месте возникновения Countach", - отметил главный производственный директор Lamborghini Раньери Никколи.



Фото: Carsweek.ru


Недавно мы писали о предстоящем дебюте преемника Lamborghini Huracan. 16 августа 2024 года запомнится истории автомобилестроения: Lamborghini представит долгожданное продолжение знаменитого Huracan.

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