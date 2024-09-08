У Lamborghini Countach - 50-летие: «Икона автомобильного мира»

Итальянская автомобильная компания Lamborghini начала выпуск своей легендарной модели Countach в марте 1974 года. Клиновидные суперкары производились в течение 16 лет, и всего было собрано лишь 1999 экземпляров. Однако низкое количество автомобилей не уменьшает влияния, которое оказал Countach на индустрию. Особенно важен зеленый Countach 1974 года, первый покинувший конвейер.

Фото: Carsweek.ru

Чтобы отметить этот знаковый момент, Lamborghini вернула модель LP 400 в место своего рождения.

Заводская линия в Сант-Агата-Болоньезе по-прежнему функционирует - хотя сегодня все выглядит немного иначе. Компания также опубликовала раритетные фотографии сборки Countach различных модификаций LP 500 и LP 5000. Более поздние версии составляют основную часть производства Countach.

Даже современный флагман Lamborghini, Revuelto, не остался в стороне: фотосессия с двумя автомобилями показала, что обе машины по-прежнему оснащены двигателем V-12 - символом мощи и роскоши.

"Мы гордимся возможностью выпускать наши суперкары в оригинальном месте возникновения Countach", - отметил главный производственный директор Lamborghini Раньери Никколи.

Фото: Carsweek.ru

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