Leapmotor вскоре начнёт производить автомобили в Европе, но в Великобританию они не попадут

В следующем месяце Leapmotor начнёт сборку автомобилей в Испании, чтобы избежать тарифов ЕС на электромобили китайского производства. Однако покупатели в Великобритании пока не будут получать машины европейской сборки — для этого рынка продолжат поставлять автомобили из Китая.

В эксклюзивном интервью Auto Express глава британского подразделения Leapmotor Damien Dally объяснил, что Великобритания не вводит сборы на автомобили, произведённые в Китае. Поэтому компания намерена направить испанское производство прежде всего на рынки Европы, где действуют такие ограничения.

В настоящее время тарифы ЕС на электромобили некоторых китайских производителей достигают 35.3 процента. Они взимаются дополнительно к стандартной импортной пошлине в размере 10 процентов и призваны защитить местных автопроизводителей от недорогого импорта, субсидируемого государством. Европейская сборка также может сделать автомобили Leapmotor доступными для различных мер поддержки.

Электрический семейный кроссовер Leapmotor B10 сейчас является самой продаваемой моделью бренда в Великобритании. Именно он первым начнёт выпускаться на заводе в Сарагосе, расположенном на северо-востоке Испании и принадлежащем совладельцу Leapmotor — Stellantis.

“That's not to say that we will never get cars from Spain or Europe,” Dally added, “because they can quickly react in the same way as they've done.” Он также оставил возможность поставок в Великобританию автомобилей европейской сборки, отметив гибкость и скорость, которые Leapmotor получает благодаря совместной работе с Stellantis на одном заводе. Ранее компания уже демонстрировала такую способность.