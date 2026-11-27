В день 85-летия Ульяновского автозавода на предприятии начали работу участок лазерной резки и один из наиболее мощных прессов технологической цепочки группы «Соллерс». Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем канале в мессенджере «Макс».

«Мы продолжаем тесно сотрудничать с ПАО «Соллерс» по развитию УАЗ в соответствии с подписанным соглашением об инвестировании 18 млрд рублей в развитие завода. На предприятии „Штамповые технологии“ сегодня запустили новый высокотехнологичный участок лазерной резки и один из самых мощных в технологической цепочке группы «Соллерс» пресс мощностью 2500 тонн-сил», — сообщил Алексей Русских.

Как отметил глава региона, новые мощности позволят заводу самостоятельно выпускать крупногабаритные штампованные детали. По его словам, это повысит уровень локализации производства автомобилей, выпускаемых на УАЗе.

Кроме того, после обращения, поступившего на прямую линию, было принято решение создать многофункциональный центр истории Ульяновского автозавода. Музей УАЗ планируют перенести за пределы территории предприятия, чтобы сделать его доступным для посетителей.

Ранее Ульяновский автозавод приступил к серийному производству обновленных моделей «Патриот Х», «Пикап Х» и «Профи Х». Автомобили оснащены силовыми агрегатами российского производства — дизельным двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач. Кроме того, модели получили изменения во внешнем виде и интерьере.