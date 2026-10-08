Последний шанс оформить заказ: последние суперкарЫ McLaren 750S уже доступны для покупки

Скоро исполнится 10 лет с момента, когда McLaren впервые представила 720S. Теперь эта глава недолгой истории компании из Woking подходит к концу. McLaren объявила о приёме последних заказов на 750S — преемника обновлённой версии 720S, дебютировавшей в 2023 году. Производство модели завершится в 2027 году.

На этой платформе были созданы ориентированные на трек модели 765 LT и 788HS, гоночный автомобиль GT3, а также многочисленные специальные версии, выпущенные ограниченными сериями или в единственных экземплярах.

720S, а позднее и 750S, выделялись на фоне конкурентов небольшим весом: масса 750S без эксплуатационных жидкостей составляет всего 1,277kg. Кроме того, эти автомобили обеспечивали более непосредственные ощущения от вождения, чем большинство суперкаров. Важную роль в этом сыграло сохранение гидравлического усилителя рулевого управления, тогда как большинство других производителей перешли на электрические системы.

750S внешне напоминает 720S, однако получил 30 процентов новых деталей. 4.0-литровый V8 с двумя турбокомпрессорами стал мощнее двигателя 720S и развивает 740bhp, или 750PS — отсюда и название автомобиля. Когда Auto Express впервые протестировал модель, она получила максимальные пять звёзд — оценку, которую издание выставляет далеко не всегда.

О направлении дальнейшего развития модели уже известно. McLaren подтвердила, что полностью новый гибридный V8 ограниченной серии гиперкара W1 будет использоваться и в будущем преемнике 750S.

Комментируя завершение истории 750S, главный коммерческий директор McLaren Henrik Wilhelmsmeyer заявил:

"The 750S represents everything that defines a McLaren supercar: benchmark performance, thrilling driver engagement, technical innovation, expressive design, and defined personalisation. It will leave behind an extraordinary legacy.”

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