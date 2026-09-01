Последний шанс: правительство призывает водителей высказать мнение о спорных изменениях в законодательстве о выбросах автомобилей

Это последний шанс высказать мнение по поводу предложенных правительством изменений в законодательстве о выбросах автомобилей. Консультация завершится 6 September. Если план будет реализован, водителям может грозить штраф до £1,000 за несоответствие автомобиля утверждённому экологическому стандарту.

В правительстве заявляют, что план “aims to bring in stronger measures to ensure emissions are properly controlled throughout a vehicle’s life, because poorly maintained or modified [emissions control systems] can lead to increased nitrogen oxides and particulate emissions, negatively affecting air quality and public health.”

В частности, законодатели намерены обеспечить соблюдение положения Regulations Road Vehicles (Construction and Use) 1986 года. Оно требует, чтобы автомобили, выпущенные после post-2001, поддерживались в состоянии, соответствующем стандартам, которым они отвечали при прохождении типового одобрения. Таким образом, автомобиль, изначально сертифицированный по экологическим стандартам Euro 5, должен и впредь им соответствовать, чтобы водитель избежал штрафа.

Мера призвана ограничить эксплуатацию плохо обслуживаемых автомобилей, выбрасывающих вредные газы. Однако она также серьёзно повлияет на транспортные средства, подвергшиеся модификациям. Недавнее исследование более чем 94,000 автомобилей в городах Великобритании показало, что официальным нормативам по выбросам оксидов азота соответствовали менее one in 10 машин.