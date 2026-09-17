Большие внедорожники — излишество: выберите автомобиль поменьше — 'right-size' — и почувствуйте разницу.

Легко забыть, насколько удобными стали современные автомобили. Оснащение, которое раньше встречалось только в дорогих роскошных лимузинах, теперь входит в стандартную комплектацию даже самых доступных городских моделей. Возможно, пришло время пересмотреть ожидания от покупки машины и выбрать вариант, который действительно соответствует потребностям?

Раньше за спортивными сиденьями или такими функциями, как система контроля тяги, камеры парковки и адаптивный круиз-контроль, приходилось обращаться к самой дорогой комплектации. Если нужного оборудования там не было, требовалось подниматься ещё на одну или две ступени в модельном ряду.

Однако сегодня, когда значительная часть оснащения уже предлагается в базовой версии, необходимость переплачивать выглядит сомнительной. Разумеется, если у вас большая собака или вы регулярно возите шестерых детей на занятия по плаванию, без крупного универсала или SUV не обойтись. А тем, кто постоянно преодолевает расстояние между Ipswich и Inverness за один заезд, почти наверняка нужен бензиновый или дизельный автомобиль с большим запасом хода и вместительным топливным баком.

Но если основная часть поездок сводится к дороге в офис и обратно — напомним, что большинство людей проезжает менее 20 miles в день, — то одного из современных, превосходных городских автомобилей или супермини будет вполне достаточно. Такие модели оснащаются мультимедийной системой с сенсорным экраном, беспроводным подключением смартфона, подогревом сидений, круиз-контролем и набором систем ADAS, повышающих безопасность.

Покупка такого автомобиля позволит существенно сэкономить или сократить ежемесячные платежи на сотни. Меньше придётся тратить и на топливо, страховку и обслуживание. Даже шины обойдутся дешевле. При этом при грамотном выборе отказываться от комфорта не придётся: сегодня даже Dacia Spring предлагает полностью электрическое оснащение.

Поэтому мой совет — отказаться от большого SUV, который расходует слишком много топлива или электроэнергии. Да, электромобили тоже могут быть неэффективными и дорогими в эксплуатации. Вместо этого стоит выбрать подходящую по размеру машину, соответствующую вашим потребностям и характеру поездок.

Mr and Mrs Jones по соседству, возможно, будут гадать, что пошло не так. Но именно вы сможете с довольной улыбкой расположиться в своём отделанном кожей компактном автомобиле и планировать следующую поездку на Maldives на все сэкономленные деньги.