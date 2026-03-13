Ландо Норрис: Рад, что смог финишировать впереди Ferrari

Ландо Норрис завершил квалификацию к спринтерскому этапу Гран При Китая на третьей позиции. Пилот команды McLaren отметил, что этот результат соответствует текущей форме коллектива. Напарник Норриса, Оскар Пиастри, показал пятое время и подчеркнул, что выжал максимум из возможностей своего болида.

Ландо Норрис прокомментировал итоги квалификации: «Я доволен третьим местом и считаю, что это лучший результат, которого мы могли добиться сегодня. Мне удалось опередить обоих представителей Ferrari, несмотря на их высокую скорость на протяжении всего дня. Стартовая позиция позволяет надеяться на хороший результат в гонке. Уик-энд складывается удачно, во многом благодаря характеристикам трассы. В финале квалификации я смог собрать все воедино и показать быстрый круг, что принесло мне высокое место на старте».

Норрис также добавил, что не рассчитывает на слабый старт от пилотов Mercedes. По его словам, команда соперников традиционно отлично начинает гонки, но борьба в первых поворотах все же может быть интересной. Он напомнил о сложностях Mercedes в Мельбурне и выразил готовность воспользоваться любым шансом для улучшения позиции после старта.

Оскар Пиастри завершил квалификацию пятым и так прокомментировал свой результат: «Считаю, что это достойное достижение. После перехода на шины Soft темп заметно вырос, но преимущество Mercedes оказалось весьма значительным. При этом машиной я остался доволен и считаю, что реализовал ее потенциал полностью».

Пиастри отметил, что ему удался сильный первый сектор, однако в третьем секторе уступил Mercedes шесть десятых секунды. Он подчеркнул необходимость анализа данных, чтобы понять, где команда теряет время на круге.

Андреа Стелла, руководитель команды McLaren, подвел итоги дня: «Мы уже наблюдаем некоторые улучшения, особенно в понимании работы силовой установки. В первой тренировке команда сосредоточилась на оптимальном использовании двигателя для квалификации, что отразилось на времени круга».

Стелла отметил, что благодаря проделанной работе McLaren удалось квалифицироваться сразу за пилотами Mercedes, которые на данный момент выглядят недосягаемыми. При этом команда способна вести борьбу с Ferrari за второе место. Руководитель остался доволен стартовыми позициями своих гонщиков и выразил уверенность в их возможностях на спринте.