«Я отвечаю за свои ошибки и учусь на них», — заявил Ландо Норрис.

В Сингапуре на последнем круге спринта Ландо Норрис предпринял неудачную атаку на напарника Оскара Пиастри. В результате гонщики McLaren столкнулись. В превью перед Гран При США действующий чемпион мира признал ответственность за произошедшее.

Ландо Норрис: «Вся наша работа имеет смысл только в том случае, если я хорошо выступаю на трассе. Я отвечаю за свои ошибки и учусь на них.

Команда мотивирует меня на каждом этапе, и я хочу оправдать усилия всех тех, кто работает в McLaren. Я должен становиться лучше, принимать правильные решения и достойно представлять команду».

Руководитель команды Андреа Стелла заявил, что инцидент в Сингапуре больше не требует дополнительного обсуждения: «После сложной тройной серии 'nfgjd мы проанализировали, что получилось, а что нет, и теперь используем этот опыт в дальнейшей работе. В Формуле 1 успех никогда не гарантирован, поэтому мы должны продолжать работать, прогрессировать и вместе двигаться вперёд как одна команда».

Главный технический директор и главный конструктор McLaren Роб Маршалл сообщил, что на Гран При США команда представит несколько небольших обновлений машины. Кроме того, будут применены решения, призванные улучшить уверенность гонщиков при торможении. В McLaren рассчитывают, что трасса в Остине окажется для MCL40 более подходящей, чем автодромы в Баку и Сингапуре.

Роб Маршалл: «На этот этап мы привезём несколько небольших обновлений, которые должны повысить надёжность тормозов и улучшить их работу. Кроме того, мы хотим протестировать несколько небольших изменений в конструкции днища.

За последние пять-шесть гонок мы увидели, насколько сложно предсказать расстановку сил среди лидирующих команд. На неё влияет множество факторов – обновления машин и то, насколько они подходят для конкретной трассы, предпочтения гонщиков и многие другие факторы. Последние гонки сложились для нас не лучшим образом, но сейчас мы снова прибавляем, а трасса в Остине, вероятно, лучше подходит нашей машине.

На тренировках важно сравнить данные, полученные с помощью расчётов, с теми, что мы увидим на трассе. Мы продолжаем раскрывать потенциал этой машины. В Остине есть повороты самых разных типов, поэтому наша главная задача заключается в том, чтобы найти баланс, который позволит машине быть эффективной на протяжении всего круга.

В McLaren уже начинают подготовку к следующему сезону. За первый год новой технической эры команда получила большой объём опыта. Изменения в регламенте 2027 года будут незначительными, поэтому большинство технических решений и подходов, использованных при создании нынешней машины, сохранят актуальность и при разработке следующей.

Даже если какие-то компоненты не будут использованы в новой машине, полученный опыт и собранные данных окажутся полезными. Каждый раз, когда мы сравниваем результаты работы на симуляторе, в аэродинамической трубе и на трассе, мы совершенствуем инструменты разработки и лучше понимаем, как создавать машину 2027 года».