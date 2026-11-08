Ландо Норрис надеется на дождевую гонку

Ландо Норрис стал победителем дождевой квалификации в Интерлагосе. По мнению гонщика, осадки во время гонки могут повысить его шансы на успех.

Ландо Норрис: «Нам повезло, что шёл дождь, иначе я вряд ли бы выиграл квалификацию. На сухой трассе машине не хватало скорости. Да и на мокрой трассе я не представлял, как она себя покажет – прежде я не боролся на этой машине в дождь, не знал, как она себя проявит.

Уже в первой части квалификации стало понятно, что скорость есть, я чувствовал себя очень уверенно – в итоге всё получилось. На сухой трассе мы уступали Mercedes в скорости, но дождь дал нам шанс, и я им воспользовался.

Как сработали новинки? Больше в мелочах. Особой разницы я не почувствовал. В первой тренировке показалось, что мы очень быстры, но потом соперники смогли добиться от своих машин большего.

Но новинки сработали. Машина стала эффективнее. Без них мы были бы медленнее. Я благодарен команде за то, что они продолжают работу, стараются дать мне возможность ехать быстрее и завоевать поул. И я очень рад, что мне удалось сделать это для них.

Я надеюсь на дождевую гонку. Прогноз обещает небольшие осадки по ходу всего дня. Уверен, гонка получится интересной. На промежуточных шинах я в этот уик-энд чувствовал себя увереннее, чем на сликах, так что шанс есть».