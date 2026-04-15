Ландо Норрис попал в список «100 самых влиятельных людей года»

Ландо Норрис, действующий чемпион мира по автогонкам, оказался в числе ста самых влиятельных людей года по версии авторитетного журнала Time.

Британский пилот Формулы 1 вошёл в категорию «Инноваторы» и стал единственным представителем королевских гонок в этом престижном списке. Примечательно, что заметку о Норрисе написала известная светская львица Пэрис Хилтон.

Пэрис Хилтон поделилась своими впечатлениями о пилоте: «Я впервые встретила Ландо Норриса на гонке Формулы 1 в Майами и сразу полюбила его энергию. Он, безусловно, невероятно талантлив, но ещё больше его выделяет, насколько он добр, искренен и прост.»

Она также отметила скромность гонщика, несмотря на пристальное внимание широкой публики: «Несмотря на невероятное внимание публики, он остаётся скромным, что редко бывает. Здорово было наблюдать за тем, как в 2025-м он стал чемпионом мира, заслуженно завоевав этот титул.»

Хилтон подчеркнула, что Ландо особенно ценит своих поклонников: «Я видела, как он общается с болельщиками на гонках, и это очень особенное зрелище. Он уделяет время общению с каждым, и видно, что это действительно много значит для него.»

В завершение Пэрис добавила: «Он веселый, радушный и доступный. Мне нравится, что он вдохновляет столько людей, показывая, что можно достичь вершины и при этом оставаться верным себе».