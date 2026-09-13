Ландо Норрис заявил: «Удача была не на нашей стороне»

Ландо Норрис начинал Гран При Испании с поула. С учётом того, что на новой мадридской трассе обгоны даются крайне трудно, это создавало ему отличные предпосылки для победы. Однако команда McLaren не смогла воспользоваться преимуществом.

Сначала действующему чемпиону мира не повезло с моментом введения режима виртуального автомобиля безопасности (VSC). Позже во время его единственного пит-стопа произошла заминка, стоившая Норрису несколько важных секунд.

После финиша Ландо комментировал результат гонки явно расстроенным. Ландо Норрис (3-й): «Режим VSC был введён уже после того, как я миновал въезд на пит-лейн и уже ничего не мог поделать. Это мне ещё предстоит обсудить с командой. Так что мои поздравления Кими и Максу, они хорошо провели сегодняшнюю гонку. Просто удача была не на нашей стороне.

А потом нам ещё и на пит-стопе не повезло, на пит-лейн я потерял 20 секунд, и это не зависело ни от меня, ни от команды. Вообще победа достаётся тому гонщику, кто лучше всего выступил, кто, возможно, решил пойти на риск, выжидая, что на трассе появится автомобиль безопасности, ведь это тоже один за важных факторов.

В общем, как-то несправедливо получилось, но в прошлом я уже не раз был в подобных ситуациях. Обгонять на этой трассе очень трудно, так что повторюсь: сложная гонка, в которой мы просто упустили победу. Я чувствовал, что сегодня мы её заслуживали, но таков автоспорт. Поэтому мы скрепя сердце принимаем этот результат и попытаемся выиграть в следующий раз.

Мы должны продолжать упорно трудиться, потому что соперники отлично работают, и в группе лидеров идёт очень острое соперничество, но надо продолжать атаковать. У нас ещё будут возможности бороться за победы, хотя, если честно, не думаю, что это произойдёт уже в Баку. Там все повороты медленные, скоростных поворотов нет вообще, поэтому нет участков, на которых мы сможем опережать других.

Нам это удавалось здесь, в квалификации на мадридской трассе мы были быстрее, что стало приятным сюрпризом и вселяло уверенность…»

Новость дополняется...