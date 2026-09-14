Ландо Норрис принял участие в испытаниях гиперкара McLaren

На следующий день после Гран При Испании Ландо Норрис испытал непривычную для себя технику. Действующий чемпион мира сел за руль новейшего гиперкара McLaren на тестах, которые прошли в Портимао.

После майской презентации спортпрототипа MCL-HY это стали уже пятые испытания автомобиля. В марте следующего года машина должна дебютировать в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Летом Ландо вместе с Грегуаром Соси, гонщиком McLaren Hypercar Team, провёл показательные заезды на гиперкаре во время Фестиваля скорости в Гудвуде. На этот раз он присоединился к другим пилотам команды, готовящейся к своему первому сезону в WEC.

Норрис выполнил полноценную тестовую программу. После ознакомительного заезда он проехал за рулём гиперкара 38 кругов по португальской трассе — почти 177 км. Затем пилот поделился с командой своими впечатлениями.

Ландо Норрис: «Прежде всего хочу поблагодарить McLaren Hypercar Team за то, что позволила мне сесть за руль MCL-HY. Здорово, что мне дали такую возможность, я получил большое удовольствие, попробовав на ходу совершенно новую для меня технику, причём это произошло, когда у команды начался самый активный период подготовки к следующему году.

Полагаю, мы также собрали ценную информацию, я поделился своими ощущениями и комментариями и предложил своё видение по ряду моментов – надеюсь, команде это пригодится.

Мне очень понравилось работать с командой, ведь на протяжении многих лет я испытывал машин Формулы 1, а теперь принял участие в тестах другой техники, и это был совершенно особенный опыт. День прошёл интересно, машина очень быстра, трасса отличная, и я рад, что помог команде готовиться к старту в WEC. Мне уже не терпится в будущем вернуться за руль этой машины».