Ландо Норрис: «Трассу можно сделать интересной»

Ландо Норрис подвёл итоги уик-энда в Мадриде и объяснил, какие изменения хотел бы внести в конфигурацию трассы.

Вопрос: Ландо, у вас есть ощущение, что победа была упущена?

Ландо Норрис: Всё зависит от того, какой смысл вкладывать в эти слова. Мы не совершили ничего, что могло привести к поражению. Нам просто не повезло. Я оказался единственным гонщиком среди лидеров, кто не успел заехать на пит-стоп во время режима VSC. Такое уже случалось в гонках, в том числе со мной, но в борьбе за победу это произошло впервые.

Особенно обидно после отличной субботы и лидерства на первых кругах. Я считаю, что заслуживал большего, однако соперники тоже провели хороший уик-энд, и это нужно признать.

Вопрос: Режим VSC объявили через пять секунд после того, как вы проехали мимо въезда на пит-лейн. Могла ли команда предупредить вас об остановившейся на трассе машине Стролла?

Ландо Норрис: Это нужно спросить у команды. Я занимаюсь пилотированием и не вижу всей ситуации. Но произошедшее нельзя назвать ни ошибкой команды, ни моей ошибкой. Нам просто не повезло.

Вопрос: С учётом вашей скорости вы рассматривали возможность отложить пит-стоп или заехать в боксы на следующем круге было необходимо?

Ландо Норрис: Я должен был свернуть в боксы в конце круга — это был единственный способ сохранить борьбу. Да, я потерял больше времени, чем соперники, но пока все ехали на холодной резине, разрыв увеличивался не так сильно.

Стартовый комплект шин Medium уже износился, а после перехода на Hard машина сразу стала быстрее. Темп был очень высоким, и мне удалось отыграть 13-14 секунд или даже больше. Положительных моментов было достаточно, просто в этот раз нам не повезло.

Вопрос: Некоторые гонщики признались, что во время гонки им было трудно сохранять концентрацию, и предложили, например, убрать шикану в 5 и 6 поворотах. Какие изменения внесли бы вы?

Ландо Норрис: Есть очевидные решения. Нужно убрать 18 и 19 повороты — они не имеют смысла. Лучше сделать так, чтобы прямая сразу переходила в шпильку. Я вообще не понимаю, как кто-то мог взглянуть на этот проект и сказать: «Отлично».

При этом у трассы есть большой потенциал для доработки. Её можно сделать интересной. С нетерпением жду возможности вернуться сюда в следующем году и посмотреть. Что они сделали. Эта трасса способна стать отличной, но пока это не так.

На прямой от 17-го до 20-го поворота нужно сделать значительно более широкий вход — как в первом или десятом повороте в Остине. Тогда у гонщиков появится больше возможностей для атак, а гонка станет зрелищнее.

Можно внести несколько простых изменений, а есть и более сложные решения, например, в 5-6-7 поворотах. Когда приходится тормозить прямо в повороте, теряется сама суть гонок. Думаю, организаторы способны реализовать ряд простых доработок — это будет легко, — а также заняться более сложными участками. От этого выиграют все.