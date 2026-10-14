Ландо Норрис вошёл в число акционеров Seat Unique

Чемпион мира 2025 года Ландо Норрис проявляет интерес к инвестициям. Как сообщает Sky News, он приобрёл долю в Seat Unique — компании, специализирующейся на продаже мест премиум-класса на мероприятия высокого уровня, преимущественно спортивные. Размер вложений и доля Норриса не раскрываются.

Seat Unique заключила партнёрские соглашения, среди прочего, на распространение билетов на чемпионат Европы по футболу 2028 года и звёздные боксёрские бои. Также компания занимается продажей билетов на стадион «Уэмбли», концертную площадку Co-op Live в Манчестере и 16 ипподромов.