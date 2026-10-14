Главная Новости Ландо Норрис Ландо Норрис вошёл в число акционеров Seat Unique
Новости

Ландо Норрис вошёл в число акционеров Seat Unique

Ландо Норрис инвестировал в Seat Unique, платформу премиальных билетов на спортивные события, Уэмбли, концерты и Евро-2028. Сумма сделки не раскрыта.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
14.10.2026, 10:51·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Чемпион мира 2025 года Ландо Норрис проявляет интерес к инвестициям. Как сообщает Sky News, он приобрёл долю в Seat Unique — компании, специализирующейся на продаже мест премиум-класса на мероприятия высокого уровня, преимущественно спортивные. Размер вложений и доля Норриса не раскрываются.

Seat Unique заключила партнёрские соглашения, среди прочего, на распространение билетов на чемпионат Европы по футболу 2028 года и звёздные боксёрские бои. Также компания занимается продажей билетов на стадион «Уэмбли», концертную площадку Co-op Live в Манчестере и 16 ипподромов.

Источник

Ландо Норрис (379)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

ESTEO MX: дебют премиального среднеразмерного внедорожника

Редакция·19.05.2026
СтатьиНовости

ESTEO MX: официальная премьера в Москве

Редакция·17.06.2026
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация