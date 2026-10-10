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Ландо Норрис — о проблемах с болидом: «С машиной слишком много сложностей»

Норрис и Пиастри объяснили слабую квалификацию McLaren в Сингапуре сложностями с машиной: гонщики заняли 5-е и 7-е места после инцидента в спринте.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.10.2026, 19:32·3 мин
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Фото: F1news.ru

Уик-энд в Сингапуре складывается для McLaren непросто. Помимо столкновения гонщиков команды на предпоследнем круге спринта, проблемы проявились и в субботней квалификации: Ландо Норрис занял 5-е место, а Оскар Пиастри показал седьмой результат. Оба гонщика отметили, что машину трудно пилотировать на этой трассе.

Ландо Норрис (5-й): «В итоге наши результаты, вероятно, на том уровне, на каком и должны быть. Мы не предпринимали никаких действий, машина остаётся прежней, поэтому нет поводов надеяться, что мы вдруг покажем отличный темп.

Может быть, мне и удалось бы собрать всё воедино и хорошо проехать первый сектор или второй сектор круга, но с машиной слишком много сложностей. Поэтому мы и показали только 5-е и 7-е время. Пилотировать слишком трудно, такое чувство, что я постоянно на грани аварии. Показать лучшее время невозможно, потому что шины не выдерживают.

Пилотировать на пределе очень сложно, и шансов, что при этом получится проехать хороший круг, практически нет. Конечно, я пытался, у меня были кое-какие идеи, как надо действовать, но не вышло.

Если говорить об инциденте в спринте, то тут есть две стороны. Одна – это решение стюардов, которые, по-моему, всё нормально проанализировали и пришли к выводу, что в случившемся некого обвинять. Но я всё-таки принёс извинения, ведь атаковал именно я, хотя имел на это право. Если бы я просто спокойно ехал, было бы слишком скучно, зато тогда бы ничего не произошло. Поэтому я считаю, что всё-таки виноват…»

Оскар Пиастри (7-й): «Если честно, похоже, мы сегодня были только четвёртыми по скорости. Макс Ферстаппен был намного быстрее нас, да и гонщики Ferrari тоже. Жаль, конечно, ведь мы надеялись подняться на более высокие позиции, но полагаю, это максимум, на что мы способны.

Не самая гладкая квалификация, я допустил ряд ошибок, поскольку показать хороший результат на такой машине непросто. Но завтра у нас будет ещё одна попытка.

Инцидент в спринте мы обсудили в команде, но ситуация такая, какая есть. Жаль, что не удалось заработать очки, но всё будет нормально, мы продолжим двигаться вперёд».

Источник

Ландо Норрис (376)Оскар Пиастри (321)McLaren (889)

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