Ландо Норрис презентовал команду и молодёжную программу

Чемпион мира 2025 года Ландо Норрис выступил инициатором создания молодежной гоночной команды и программы подготовки молодых пилотов. Он также стал совладельцем нового проекта.

К реализации инициативы Норрис привлек компанию Fusion Motorsport и инвестиционную группу, которую возглавляет Дэн Ричардс. Европейское гоночное направление возглавит бывший руководитель Prema Рене Розин, а пост гоночного директора займет экс-технический директор Prema Гийом Капиетто. Базой команды станет Венето, Италия.

Коллектив получит название LN4 Fusion. Начиная с 2027 года он планирует участвовать в итальянской и европейской Формуле 4, Формуле 3, а также претендовать на место в Формуле 2.

Одновременно Норрис объявил о запуске программы LN4 Legacy. Она будет полностью финансировать подготовку отобранных молодых гонщиков, которые пройдут комплексный курс обучения и получат возможность развивать навыки гоночного мастерства.

Ландо Норрис: «По своему опыту я знаю, что для попадания в Формулу 1 нужно гораздо больше, чем просто талант. Вам нужны правильные люди рядом, правильная поддержка и правильные возможности в нужное время. Именно на это нацелены два моих проекта.

LN4 Fusion – это команда, которая сможет конкурировать с лучшими в молодёжном автоспорте, с отличными людьми и прекрасной средой для развития. Программа LN4 Legacy направлена на то, чтобы помочь талантливым молодым пилотам получить возможности, которых у них иначе не было бы.

Для меня это естественное сочетание. Я хочу помочь создать возможности для следующего поколения, как на трассе, так и за её пределами, внести реальный вклад в развитие молодых гонщиков, приходящих в этот спорт».