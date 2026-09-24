Ландо Норрис о ситуации: «Пока мы довольно заметно отстаём»

Ландо Норрис занял 6-ю позицию по итогам первого дня тренировок на трассе в Баку. Работа его машины проходила не идеально, из-за чего пилот проехал меньше кругов, чем большинство ближайших соперников.

Ландо Норрис (6-й): «Не знаю точно причин сложностей, об этом надо спросить команду. Но пока мы довольно заметно отстаём – я хочу сказать, что мы примерно на том уровне, на каком и ожидали оказаться, однако при этом уступаем темпу лучших около полутора секунд.

Вряд ли нам удастся полностью отыграть такое отставание, но надеюсь, что мы всё-таки сможем добиться определённого прогресса. Понятия не имею, насколько получится прибавить, так что вечером нам предстоит поработать с машиной. Она производит не такое уж плохое впечатление, но пока приходится расстраиваться из-за столь значительного отставания.

Не столь важно, что я чувствую уверенность за рулём – меня больше волнует темп машины, а он недостаточно высокий. Я пилотирую ту машину, которую мне предоставляет команда, и просто хочу быть быстрым. Пока этого сказать нельзя, но посмотрим, изменится ли что-либо завтра».