Главная Новости McLaren Ландо Норрис об управляемости: «Пока есть вопросы»
Новости

Ландо Норрис об управляемости: «Пока есть вопросы»

Ландо Норрис назвал сложным день пятничных тренировок в Остине: пилот McLaren занял 7-е место и рассчитывает улучшить настройки машины перед квалификацией.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.10.2026, 02:12·2 мин
single
Фото: F1news.ru

По итогам пятничных тренировок на трассе в Остине Ландо Норрис занял лишь седьмую строчку протокола. Его напарник по McLaren Оскар Пиастри показал 8-й результат. После завершения работы на трассе гонщики команды подвели итоги дня.

Ландо Норрис (7-й): «Сложный день, мне пока просто не удаётся собрать воедино нормальный круг. Признаки хорошего темпа есть, но если бы надо было прямо сейчас начинать квалификацию и показывать высокие результаты на каждом круге, то это было бы слишком трудно.

Если честно, я уверен, что сейчас все в такой же ситуации, и считаю, что мы просто должны скорректировать настройки машины. Никаких безумных сложностей нет, но просто пока не всё получается. Пока есть вопросы к управляемости – вероятно, нам поможет, если мы кое-что слегка подправим в нескольких областях, но наш темп на более-менее нормальном уровне, поэтому поводы для оптимизма настроя у нас есть.

Если говорить о завтрашнем дне, то приложим все усилия, чтобы как можно лучше выступить в квалификации. Мы проанализируем всю собранную сегодня информацию, посмотрим, за счёт чего можно прибавить, какие изменения можно внести, чтобы пилотировать было комфортнее, и предпримем следующую попытку».

Новость дополняется…

Источник

Ландо Норрис (385)McLaren (902)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
СтатьиОбзоры

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

EXEED EXLANTIX: философия чистой энергии

Редакция·24.03.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация