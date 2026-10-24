Ландо Норрис об управляемости: «Пока есть вопросы»

По итогам пятничных тренировок на трассе в Остине Ландо Норрис занял лишь седьмую строчку протокола. Его напарник по McLaren Оскар Пиастри показал 8-й результат. После завершения работы на трассе гонщики команды подвели итоги дня.

Ландо Норрис (7-й): «Сложный день, мне пока просто не удаётся собрать воедино нормальный круг. Признаки хорошего темпа есть, но если бы надо было прямо сейчас начинать квалификацию и показывать высокие результаты на каждом круге, то это было бы слишком трудно.

Если честно, я уверен, что сейчас все в такой же ситуации, и считаю, что мы просто должны скорректировать настройки машины. Никаких безумных сложностей нет, но просто пока не всё получается. Пока есть вопросы к управляемости – вероятно, нам поможет, если мы кое-что слегка подправим в нескольких областях, но наш темп на более-менее нормальном уровне, поэтому поводы для оптимизма настроя у нас есть.

Если говорить о завтрашнем дне, то приложим все усилия, чтобы как можно лучше выступить в квалификации. Мы проанализируем всю собранную сегодня информацию, посмотрим, за счёт чего можно прибавить, какие изменения можно внести, чтобы пилотировать было комфортнее, и предпримем следующую попытку».

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