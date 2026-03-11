Ландо Норрис поставил подпись на шлеме Джеки Стюарта

Каждую весну трёхкратный чемпион мира сэр Джеки Стюарт инициирует уникальную благотворительную акцию. Он собирает автографы всех ныне живущих чемпионов мира по автоспорту на специальном гоночном шлеме.

После того как шлем украшен подписями, он отправляется на аукцион, а вырученные средства направляются в фонд по борьбе с деменцией. Организационную поддержку мероприятию оказывает компания DHL, беря на себя все вопросы, связанные с доставкой шлема в разные страны для получения автографов гонщиков, проживающих по всему миру.

В этом году на поверхности шлема появилась новая подпись – её оставил действующий чемпион мира Ландо Норрис. Также второй год подряд среди автографов присутствует и подпись Михаэля Шумахера. Жена семикратного чемпиона, Коринна, помогает ему поставить автограф на шлеме.