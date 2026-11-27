Во второй тренировке Гран При Катара Ландо Норрис и Оскар Пиастри заняли третье и четвёртое места соответственно. От лидера Кими Антонелли их отделили более четырёх десятых секунды. Чемпион мира прошлого года отметил высокую скорость Mercedes на трассе Лосаил, однако считает, что McLaren способен конкурировать с Red Bull и Ferrari.

Ландо Норрис (3-й): «Всё зависит от того, с кем себя сравнивать. Думаю, относительно большинства соперников мы выглядим неплохо, но Mercedes нам пока не по силам. Сегодня они были намного быстрее нас в каждом повороте. Разница в темпе довольно большая.

Думаю, сейчас мы боремся за третье место. По скорости мы примерно на уровне Red Bull и не сильно уступаем Ferrari, так что, в целом, всё неплохо. Конечно, есть моменты, над которыми нужно поработать и которые можно улучшить. Но всегда хочется ориентироваться на лидеров, поэтому, если сравнивать с Mercedes, то нам нужно прибавлять практически во всех областях.

Завтра мы должны поставить на машину новую версию днища. Не знаю, насколько она поможет именно на этой трассе по сравнению с Лас-Вегасом и другими этапами. В любом случае, только этого будет недостаточно, чтобы отыграть всё отставание. Думаю, мы проигрываем Mercedes около шести-семи десятых на круге, скорее семь, поэтому сейчас не стоит рассчитывать на борьбу с ними».