Ландо Норрис о борьбе за поул: «Не думаю, что сможем побороться за поул»

Ландо Норрис показал четвёртый результат во второй тренировке Гран При Италии. Пилот McLaren остался недоволен скоростью машины и сомневается, что сможет претендовать на поул в квалификации. Его напарник Оскар Пиастри завершил сессию на шестой позиции.

Ландо Норрис (4-й): «На самом деле день получился не очень. Если честно, нам не хватает скорости в поворотах, в которых мы рассчитывали быть быстрыми. Но при этом в тех поворотах, в которых мы ждали проблемы, машина оказалась не так плоха.

В целом мы всё равно уступаем лидерам, так что сейчас мы не в лучшем положении. Посмотрим, что удастся изменить за ночь, но в оставшиеся дни уик-энда будет сложнее, чем на прошлых этапах.

Я не знаю, какого результата удастся добиться в квалификации. Борьба очень плотная, но я не думаю, что мы сможем побороться за поул. Тем не менее, постараемся добиться хорошего результата».

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