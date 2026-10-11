Ландо Норрис: «Наша машина четвёртая по скорости»

Ландо Норрис и Оскар Пиастри заняли четвёртое и пятое места соответственно на финише гонки в Сингапуре. По ходу заключительной части дистанции пилоты McLaren опередили Льюиса Хэмилтона. После заезда оба гонщика признали, что темп машины не позволял им претендовать на более высокий результат.

Ландо Норрис (4-й): «Думаю, мне следовало лучше действовать в борьбе с Льюисом. Рано или поздно я бы всё равно его обогнал, поэтому мне не следовало пытаться пройти его в первом повороте.

Я затормозил слишком поздно, но он затормозил ещё позже, и нас обоих обогнал Кими Антонелли. В той ситуации я не должен был так действовать, но для меня, в целом, это был не лучший уик-энд с точки зрения принятии подобных решений.

Мы ничего не можем сделать без обновлений машины, и пока их не предвидится. На данный момент наша машина четвёртая по скорости – мы оказались в конце лидирующей группы.

Да, по сравнению с началом сезона отставание сократилось, но мы всё ещё далеко и уступаем трём ведущим команды. Нам ничего не остаётся, кроме как продолжать работу по модернизации машины».

Оскар Пиастри (5-й): «Пятое место на финише не вызывает особого восторга. Но, безусловно, концовка гонки получилась захватывающей и интересной. В общем, гонка прошла неплохо. Жаль, что по ходу дистанции у меня произошёл прокол, но я не думаю, что это сильно повлияло на итоговый результат.

Мы неплохо выглядели по сравнению с соперниками, но нам всё равно не хватало скорости. Макс и Шарль были очень быстры, а мы, похоже, немного уступали в скорости Кими. Думаю, результат более-менее соответствует тому, на что мы могли рассчитывать».