Ландо Норрис: «В гонке мы воспользовались всеми шансами»

McLaren набрала очки обеими машинами в Остине: Ландо Норрис финишировал пятым, а Оскар Пиастри — седьмым. После гонки действующий чемпион мира отметил, что американская трасса выявила слабые стороны болида, поэтому рассчитывать на более высокий результат было трудно.

Оскар Пиастри также подчеркнул: машина показывает высокую скорость, когда пилоту удаётся полностью раскрыть её потенциал, однако добиться этого получается не всегда.

Ландо Норрис (5-й): «У меня был высокий темп на шинах Hard, но проблема заключалась в том, что мне приходилось атаковать сильнее, чем нужно в идеальном варианте. Я сделал всё, что мог для достижения хорошего результата и надеялся на виртуальный или реальный автомобиль безопасности. Мы использовали все шансы, хотя ближе к финишу это было уже не так заметно, и мне пришлось расплачиваться за попытки выжать максимум из шин в середине гонки.

Пятое место – лучший результат, на который мы могли сегодня рассчитывать. Я доволен своей гонкой и считаю, что использовал все возможности. Просто нам не хватало скорости, чтобы преподнести сюрприз или прорваться наверх. По сути, в конце гонки у меня был такой же темп, как и после первых десяти кругов – нам явно нужно прибавить.

В этом сезоне было немало гонок, в которых мы выглядели достойно и отлично справились. Мы более-менее понимаем, в каких аспектах нужно доработать машину. В Остине в медленных 12-м, 13-м и 15-м поворота мы теряли почти три десятых на каждом круге. Это весьма значительные потери, причем стабильные потери.

Нужно прибавить в определённых областях, и если мы сможем это сделать, то тогда будем претендовать на хорошие результаты. Однако добиться прогресса сложнее, чем казалось. Мы продолжим работать и будем шаг за шагом двигаться вперёд».

Оскар Пиастри (7-й): «Не думаю, что небольшие повреждения на первом круге на что-то повлияли – машина вела себя примерно так же, как и на протяжении всего уик-энда. Непростая гонка, но, по крайней мере, после пит-стопов удалось удержать позади Джорджа Расселла. В целом, сложный уик-энд.

Проблема в том, что из машины сложно выжать максимум, но если удаётся это сделать, то она становится довольно быстрой. Мы продолжаем работать с машиной и надеемся, что вскоре добьёмся нужного результата».