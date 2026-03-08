Ландо Норрис: «Мы оказались на той позиции, которую заслужили»

В Гран-при в Мельбурне команда McLaren столкнулась с серьёзными трудностями: на финише оказался лишь Ландо Норрис, который завершил гонку на пятом месте, уступив победителю почти минуту. Его напарник, Оскар Пиастри, даже не смог стартовать — австралиец разбил свой болид по пути к стартовой решётке и не проехал ни одного круга.

Ландо Норрис в интервью после гонки отметил, что итоговый результат соответствует реальному уровню команды на данный момент. По словам Норриса, преимущество Red Bull очевидно: «Макс Ферстаппен стартовал из последних рядов, но чуть не опередил меня». Гонщик подчеркнул, что начало гонки выдалось непростым из-за проблем с настройками, однако после коррекции ситуация улучшилась.

Тем не менее, Норрис признал: «Мы далеки от тех позиций, на которых должны быть, и сегодняшняя гонка только подтвердила отставание от лидеров. Предстоит большая работа, и решить все вопросы за неделю или две не получится». По его словам, на каждом круге он уступал лидеру полсекунды или чуть больше, что связано как с необходимостью доработки новой силовой установки, так и с более высокой скоростью машин соперников. Шансы на победу в нынешних условиях Норрис оценил как нулевые.

Оскар Пиастри поделился подробностями инцидента, из-за которого не смог принять участие в гонке. По его словам, проблемы начались вскоре после выезда из боксов — батарея оказалась практически разряжена. Гонщик объяснил, что авария стала результатом сразу нескольких факторов: на выходе из поворота он задел поребрик, при этом шины ещё не успели прогреться, а силовая установка неожиданно выдала на 100 кВт больше мощности, чем он ожидал.

Пиастри признал, что стечение этих обстоятельств привело к аварии, и выразил сожаление по поводу случившегося: «Таких происшествий быть не должно».