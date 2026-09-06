По словам Ландо Норриса, Mercedes были вне конкуренции

Пилоты McLaren Ландо Норрис и Оскар Пиастри провели напряжённую борьбу на заключительных кругах Гран При Италии. На последнем круге Ландо вышел вперёд и занял четвёртое место, опередив напарника. При этом действующего чемпиона мира больше беспокоит не результат личного противостояния, а неспособность McLaren конкурировать с Mercedes.

Ландо Норрис (4-й): «Очевидно, что сегодня гонщики Mercedes очень и очень быстры. По сравнению с остальными они выступали в собственной лиге. Наш темп сегодня был сравним с темпом Red Bull, но они придерживались лучшей стратегии, чем мы, и чаще находились на пустой трассе.

У нас проблемы со скоростью на прямых, но в этом нет ничего нового. Мы знаем, что было хорошо, а что было плохо, и знаем причины этого. Мы должны прибавить до конца года, но это сложная задача. Команда знает сильные стороны машины, и когда мы в следующий раз приедем на скоростную трассу, то будем сильнее.

Я считаю, что уик-энд в Монце показал, что хотя мы и выиграли две гонки, но всё равно недостаточно хороши и должны стать лучше, как команда. Но я по-прежнему уверен, что нам по силам добиться успеха».

Оскар Пиастри (5-й): «У нас получилась хорошая борьба с Ландо. Конечно, мне бы хотелось удержаться впереди, но всё было здорово. Большую часть гонки борьбу за одну позицию вели сразу три машины, поэтому было сложно, особенно в борьбе с напарником, у которого точно такая же машина, и ты знаешь её сильные и слабые стороны.

Я считаю, что этот уик-энд провёл сильнее, чем несколько предыдущих, что хорошо. Но, конечно, остаются области, в которых нужно прибавить. Тем не менее, в этот уик-энд я сделал шаг в правильном направлении и доволен этим».