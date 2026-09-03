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«McLaren – это моя семья!» — Ландо Норрис

Ландо Норрис рассказал о продлении контракта с McLaren, создании собственной гоночной команды и заявил о намерении победить на Гран-при Италии в Монце.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.09.2026, 19:23·1 мин
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Фото: F1news.ru

Ландо Норрис подходит к этапу в Монце на эмоциональном подъёме: он одержал победу в двух последних гонках, продлил соглашение с McLaren и объявил о создании собственной гоночной команды.

Ландо Норрис отметил, что доволен своим нынешним положением и не планирует ничего менять:

«Я счастлив продлить контракт с McLaren. Мне нравится то, где я сейчас нахожусь. Я не хочу ничего менять, не хочу работать с другими людьми, не хочу начинать всё с нуля.

Я счастлив находиться среди людей, с которыми люблю проводить время и создавать воспоминания. Они — моя семья, команда, с которой я с самого начала карьеры в Формуле 1. Я верю, что команда поможет мне выигрывать гонки и титулы.

Наша цель в этот уик-энд очевидна. Мы хотим побороться за победу. Сейчас сложно заранее оценить расстановку сил. Мы не будем тратить на это время, а сосредоточимся на том, что можем контролировать».

Источник

Ландо Норрис (352)McLaren (848)

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