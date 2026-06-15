Ландо Норрис: «Лидеры сейчас попросту быстрее»

В Барселоне завершилась очередная гонка, по итогам которой Ландо Норрис показал уверенный результат и занял третье место. Пилот отметил, что доволен своим выступлением и итогами заезда.

В беседе после финиша у Норриса поинтересовались, как он оценивает прошедший этап, учитывая непростую квалификацию и отличный темп в гонке. Ландо отметил: «Да, всё здорово. Но прежде я хочу поздравить Льюиса. Приятно видеть его снова на вершине подиума – я очень рад за тебя, мой друг».

Гонщик подчеркнул, что борьба на трассе оказалась сложной. «Да, гонка была тяжелой. Я сделал всё, чтобы не отставать от этих парней, но они были слишком быстры. Мы были рядом, сохраняя шанс на лучший результат, если что-то произойдёт. Мне немного повезло со сходом Антонелли, но в остальном я очень доволен, очень рад за команду, очень рад вернуться на подиум. Так что для нас это был хороший день», — сказал Норрис.

Журналисты также поинтересовались, что нужно изменить команде для возвращения на вершину. Ландо отметил, что прогресс очевиден, однако для победы требуется улучшать все аспекты работы: «Всё понемногу. У нас сильная команда, мы хорошо работаем, уверенно прогрессируем, но эти парни сейчас просто быстрее. Нужно отдать им должное и признать, что нам нужно работать лучше, прилагать больше усилий. В команде все это понимают – и делают максимум возможного. Уверен, скоро мы вновь добьёмся успеха».

Отвечая на вопрос о том, добавил ли подиум уверенности, Норрис признался: «Совсем немного. Я не ждал, что именно так всё получится… Я не мог бороться с Mercedes, но всегда был рядом. Я не ждал, что буду так близко к Джорджу, поскольку уже на первом отрезке проигрывал ему секунд двенадцать. Но мы всё сделали верно, проводили пит-стопы на нужных кругах, и в итоге на финише мы уступили не так много. Это хороший знак».

Пилот также признался, что не рассчитывал занять место на подиуме, поэтому особенно рад за себя и всю команду.