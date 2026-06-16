Ландо Норрис и Валентино Росси выступят на фестивале в Гудвуде

С 9 по 12 июля в Великобритании в очередной раз пройдет знаменитый Фестиваль скорости в Гудвуде. В числе гостей заявлены выдающиеся звезды автоспорта и мотогонок – действующий чемпион мира Формулы 1 Ландо Норрис и семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси.

Для Росси нынешний фестиваль станет возвращением: последний раз итальянская легенда MotoGP принимала участие в мероприятии в 2015 году. Тогда Валентино Росси вышел на трассу на мотоцикле Yamaha YZR-M1 с особой ливреей, затем опробовал уникальную коллекцию автомобилей – победившую в Ле-Мане Mazda 787B, раллийную Lancia Delta S4 эпохи группы B, а также знаменитый Porsche 962 Дерека Белла, стартовавший с поула «24 часов Ле-Мана» в 1986 году.

Для Ландо Норриса визит на Фестиваль скорости также не станет дебютным. За несколько предыдущих лет британский гонщик уже отметился за рулем разных исторических машин. Среди них – McLaren-Chevrolet M8D, участвовавший в Can-Am в 1970 году, легендарный McLaren MP4/5B Айртона Сенны образца 1990 года, а также McLaren M23, на котором Эмерсон Фиттипальди завоевал чемпионство в Формуле 1 в 1974 году.

Интересно, что в последние три года только двум действующим чемпионам Формулы 1 удавалось попасть на это знаковое мероприятие. В 2024 году Фестиваль скорости уже посещал пилот Red Bull Макс Ферстаппен, ныне к нему присоединяется Ландо Норрис.

Ожидается, что Ландо Норрис и Валентино Росси выступят на шоу Monster Celebration как амбассадоры бренда Monster Energy. Подробности их выступления пока остаются в секрете. Из известных деталей — Валентино Росси прибудет на Фестиваль скорости 10 июля, а Ландо Норрис посетит Гудвуд 10 и 11 июля.