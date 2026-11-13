Пикап Land Rover Defender и возрождённый Jaguar обеспечат JLR стремительный рост на рынке США

Выход Jaguar на рынок США, который может ускориться благодаря партнерству со Stellantis по производству автомобилей Defender в Северной Америке, способен обеспечить британскому производителю автомобилей класса люкс существенный рост.
«If we execute our plans well, the US business can be as big as JLR [is] today,» CEO PB Balaji заявил Auto Express во время телефонной конференции, посвященной финансовым результатам компании за Q2. «That is the holy grail that we need to get to, and we are quite excited and absolutely confident we will get there.»
В 2025 финансовом году на Северную Америку пришлось около 100,000 автомобилей — четверть общего объема продаж JLR. Даже простое удвоение этого показателя значительно повысило бы прибыльность компании, учитывая стратегию Balaji по снижению точки безубыточности до 300,000 автомобилей в год.
В мае JLR и Stellantis подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий изучение возможностей сотрудничества в Северной Америке. Дилеры Land Rover в США уже давно рассчитывают на появление пикапа Defender. Реализовать этот проект может позволить использование рамной автомобильной платформы Stellantis.
«There’s definitely a portfolio that’s relevant to the US,» сообщил руководитель компании. «Hence we are in conversation with Stellantis on the Defender brand: are there interesting opportunities we can work with them on? Both companies are working feverishly on this topic; we hope to come back with a clearer announcement in the coming months.»