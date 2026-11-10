Land Rover Defender получил шесть новых цветов в рамках новой линейки ‘Atlas’

При заказе нового Land Rover Defender стоит приготовиться провести в конфигураторе больше времени, чем планировалось: для автомобиля стали доступны шесть новых цветов в палитре Atlas.
Первым в списке значится Mara Red — оттенок, созданный под впечатлением от цвета Masai Red, который ранее использовала Land Rover. Название связано с землями Maasai в саваннах юго-западной Kenya. Ещё один возрождённый цвет — Pantelleria Blue, разработанный на основе оттенка Pageant Blue, вдохновлённого Средиземноморьем.
В палитру также вернулись Galway Green и Buckingham Blue. Первый цвет навеян природой County Galway в Ireland, а второй, по словам производителя, напоминает “a legacy of Defender’s pursuit of wilderness exploration and… a celebration of enduring design and rugged adventure”.
Aira Green и Jenolan Gold — полностью новые оттенки. Aira Green отсылает к покрытым мхом берегам водопада Aira Force в Lake District, а Jenolan Gold получил название в честь золотистых известняковых пещер под Blue Mountains в Australia.
Land Rover смогла добавить шесть новых цветов Atlas после инвестиций в новую линию окраски на заводе компании в Nitra, Slovakia. Обновлённая система оснащена семиосевыми роботами на подвесных рельсах и распылительными соплами, которые меняются автоматически.
Все цвета Atlas по умолчанию предлагаются с контрастной чёрной крышей. Для версий 90 и 110 в качестве опции доступна белая крыша. Кроме того, покупатели могут выбрать защитные плёнки с глянцевой или матовой поверхностью.
Новые оттенки доступны для большинства моделей. Исключениями стали Defender S, Hard Top S, 130 Outbound, Trophy Edition и OCTA Black.
Управляющий директор бренда Defender Patrick McGillycuddy так прокомментировал появление новых вариантов окраски: “The Atlas colours are the rarest expressions of Defender, created for those who value individuality and authenticity. The range introduces a vibrant and rugged set of new exterior finishes to our clients, offering even greater customisation and choice to an already comprehensive line-up.
“With Aira Green and Jenolan Gold, clients can choose newly created colours to push the boundaries of adventure, while Galway Green, Buckingham Blue, Mara Red, and Pantelleria Blue exude the legacy and heritage of Defender’s globetrotting history.”