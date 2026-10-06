«Ламповый» мотоцикл «Минск С4 200» — самая мощная, современная и экономичная версия советской «Макаки»

Серийные мотоциклы марки «Минск» в Советском Союзе выпускались в одной кубатуре. Вероятно, это стало одной из причин их легендарной надёжности. В отличие от ковровских инженеров, специалисты из Минска не стали кардинально менять оригинальную немецкую довоенную конструкцию, в том числе увеличивать рабочий объём двигателя.

В СССР мотоциклы «Минск» пользовались большим спросом, чем «Ковровцы» и «Восходы», поэтому завод не стремился к масштабным изменениям. После распада Советского Союза продажи техники резко сократились. Чтобы сохранить производство, предприятие начало выпускать четырёхтактные мотоциклы наряду с двухтактными моделями.

Собственных новых двигателей и средств для закупки оборудования не было. В 2003 году руководство приняло стратегическое решение приобретать моторы и коробки передач у китайских производителей. Так появился Минск С4 125, которому прочили успех на рынке, однако ожидаемого результата добиться не удалось.

Затем на заводе решили увеличить рабочий объём и мощность мотоцикла. В 2007 году представили Минск С4 200. Сегодня редакция carsweek.ru рассказывает об этой серийной, но редкой модели.

Фото: Carsweek.ru

Откуда он взялся и что там за двигатель?

При создании нового мотоцикла производитель использовал то же шасси, что и у первой четырёхтактной модели Минск С4 125. Основой стало шасси двухтактного «Лидера». Раму не усиливали, оставив стандартную конструкцию.

Для 2007 года такое решение выглядело спорным, но у завода практически не было альтернативы. Предприятие находилось в тяжёлом положении: средств не хватало даже на выплату зарплат рабочим, которых выводили на работу всего на несколько дней в неделю.

Вместо 125-кубового мотора установили двигатель объёмом 200 см3. Его поставляла та же китайская компания Zongshen. Силовой агрегат ZSCB200 представлял собой очередной клон нижневального двигателя японского бренда Honda. При рабочем объёме 200 см3 его мощность составляла от 13,5 до 14 л. с.

Для нового мотоцикла выбрали не самый простой вариант двигателя. Силовой агрегат получил воздушно-масляное охлаждение. В систему встроили небольшой радиатор, установленный перед мотором. При движении он обдувался встречным потоком воздуха, а циркулирующее масло охлаждалось и отводило избыточное тепло от головки единственного цилиндра.

Фото: Carsweek.ru

Старая внешность и новые повадки

Внешне Минск С4 200 почти не отличался от советских «Макак» последнего двухтактного семейства «С». При этом привычное прочное шасси сочеталось с более мощным четырёхтактным двигателем. Для поклонников надёжной советской техники такая комбинация выглядела привлекательной.

Новый мотор позволил избавиться от прежней нехватки тяги и постоянной необходимости тщательно работать передачами, сцеплением и ручкой газа. Связка двигателя с коробкой стала эластичнее. Мотоцикл равномерно набирал скорость во всём диапазоне оборотов и разгонялся до 110 км/ч.

Минск С4 200 не предназначался для дальних поездок по трассе. Это была модель прежде всего для сельской местности, где максимальной скорости вполне хватало.

Двигатель работал вместе с пятиступенчатой коробкой передач. Благодаря удачно подобранным передаточным отношениям на третьей передаче можно было двигаться со скоростью от 5 до 50 км/ч. Тяги хватало, а мотор не работал на пределе. На пятой передаче мотоцикл спокойно поддерживал крейсерскую скорость около 90 км/ч.

Расход топлива оказался даже ниже, чем у советской «Макаки», и составлял от 3,5 до 3,9 литра на 100 км пробега.

Фото: Carsweek.ru

Радость редких владельцев

Несмотря на технические изменения, внешность Минск С4 200 оставалась устаревшей. На дворе стоял 2007 год, поэтому покупателей нашлось немного. Среднестатистическим владельцем новой модели становился житель сельской местности, ранее ездивший на двухтактных ММВЗ или Иж.

Для таких мотоциклистов Минск С4 200 стал заметным шагом вперёд. Электростартер позволял запускать двигатель с пол-оборота. Четырёхтактный мотор работал тихо и ровно, а его владельцу не требовались регулировка зажигания и протяжка головки цилиндра.

На новом мотоцикле можно было ездить месяцами без ремонта. Обслуживание сводилось к периодической замене масла и смазке цепи.

Масса байка составляла около 120 кг. Он был немного тяжелее двухтактного С 125 из-за более массивного двигателя, электростартера и радиатора охлаждения. При этом мотоцикл оставался маневренным и лёгким в управлении. Его также считали подходящим вариантом для начинающих, поэтому многие мотошколы в Беларуси приобретали эту модель.

Недостатки у Минск С4 200 тоже были. Владельцы, пересевшие с Иж Планета/Юпитер, критиковали узкое и жёсткое сиденье. Уже после первых 50 км поездки требовалась остановка для отдыха, особенно если вес водителя превышал 80 кг.

Нарекания вызывали и тормоза. На Минск С4 200 установили барабанную систему от более старой модели. Её возможностей не хватало даже для версии с китайским четырёхтактным двигателем объёмом 125 см3, а на мотоцикле с мотором 200 см3 проблема проявлялась ещё сильнее.

Водителям приходилось заранее снижать скорость, прикладывая значительное усилие к рычагу на руле. Некоторые владельцы решали вопрос установкой передней дисковой системы в сборе от китайских мотоциклов.

Любители тюнинга вскоре обратили внимание на штатный глушитель. В угоду экологическим требованиям его конструкция была сильно ограничена. Владельцы распиливали глушитель, удаляли внутренние элементы и затем заваривали его.

После такой доработки мотоцикл становился заметно громче, зато прибавлял пару лишних лошадиных сил. Дополнительную прибавку мощности давали перенастройка карбюратора или его замена на модель с ускорительным насосом.

Фото: Carsweek.ru

Итог

Выпуск Минск С4 200 пришёлся на период банкротства завода ММВЗ. Предприятие вскоре выкупила австрийская компания, благодаря чему мотоцикл всё же запустили в серию. На конвейере модель оставалась до 2012 года.

Минск С4 200 был результатом кооперации с Китаем, но при этом сохранял статус собственной модели. Однако его внешность выглядела слишком «советской», что не привлекало молодых покупателей.

В 2009 году под брендом «Минск» появилась новая линейка китайских байков. Интерес клиентов быстро сместился к этим мотоциклам, а Минск С4 200 постепенно «ушёл со сцены».

В 2013 году его больше не выпускали, хотя некоторые фирмы продолжали продавать остатки ещё несколько лет.

Справка

«Минск» — марка советских и белорусских мотоциклов, скутеров, квадроциклов и снегоходов производства Минского мотоциклетно-велосипедного завода.

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Фото: YouTube