Ламбьязе удовлетворён итогами тестов

Гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе выразил удовлетворение результатами предсезонных тестов Red Bull Racing, которые прошли в Барселоне и Бахрейне. Итальянский специалист отметил, что команда успешно справилась с поставленными задачами, хотя впереди еще немало работы.

Ламбьязе сообщил, что коллектив может быть доволен итогами проведённых тестов, а также достигнутыми результатами. В ходе подготовки команда работала с новой силовой установкой и сумела преодолеть значительную дистанцию, что стало дополнительным поводом для оптимизма.

По словам инженера, к началу сезона в Австралии времени остаётся немного, и команда анализирует полученные данные, чтобы максимально подготовиться к гонке. Особое внимание уделялось тому, чтобы пилоты получили как можно больше времени за рулём, что должно способствовать их уверенному выступлению.

В Red Bull Racing с нетерпением ожидают первого этапа чемпионата в Мельбурне, однако признают, что работы впереди еще достаточно. Окончательные итоги и позиции команды станут известны уже вечером в субботу.