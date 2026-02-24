Главная Новости Red Bull Racing Ламбьязе удовлетворён итогами тестов
Ламбьязе удовлетворён итогами тестов

Гоночный инженер Red Bull Racing Джанпьеро Ламбьязе подвёл итоги предсезонных тестов в Барселоне и Бахрейне: команда работала с новой силовой установкой.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.02.2026, 12:51·1 мин
Фото: F1news.ru

Гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе выразил удовлетворение результатами предсезонных тестов Red Bull Racing, которые прошли в Барселоне и Бахрейне. Итальянский специалист отметил, что команда успешно справилась с поставленными задачами, хотя впереди еще немало работы.

Ламбьязе сообщил, что коллектив может быть доволен итогами проведённых тестов, а также достигнутыми результатами. В ходе подготовки команда работала с новой силовой установкой и сумела преодолеть значительную дистанцию, что стало дополнительным поводом для оптимизма.

По словам инженера, к началу сезона в Австралии времени остаётся немного, и команда анализирует полученные данные, чтобы максимально подготовиться к гонке. Особое внимание уделялось тому, чтобы пилоты получили как можно больше времени за рулём, что должно способствовать их уверенному выступлению.

В Red Bull Racing с нетерпением ожидают первого этапа чемпионата в Мельбурне, однако признают, что работы впереди еще достаточно. Окончательные итоги и позиции команды станут известны уже вечером в субботу.

