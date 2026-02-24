Lamborghini Urus Performante снова заметили с загадочным силовым агрегатом

Новый Lamborghini Urus Performante вновь замечен на тестах, и, судя по всему, итальянский автопроизводитель готовится вывести свой единственный кроссовер на новый уровень.

Появление свежих шпионских снимков совпадает с важными новостями от Lamborghini. Компания недавно объявила о приостановке запуска своего первого полностью электрического автомобиля, концепт которого был представлен в 2023 году под названием Lanzador. Таким образом, для поклонников марки, которые не готовы выбрать новинки Temarario или Revuelto, Urus останется единственным вариантом до появления его преемника в 2029 году.

Название новой версии Urus, попавшей в объективы фотошпионов, Lamborghini пока официально не подтверждает. Однако внешние отличия напоминают обновления прошлой версии Performante, что позволяет предположить: эта модель вновь займет лидирующую позицию в линейке внедорожников бренда. В таком случае ей предстоит конкурировать с другими супер-кроссоверами, такими как Ferrari Purosangue с двигателем V12, Aston Martin DBX 707, способный разгоняться до 193 миль в час, и эффектный Mercedes-AMG G 63, доступный через сервис Auto Express Buy A Car.

Внешний вид нового Urus Performante получил аэродинамические доработки, намекающие на возможное обновление силовой установки. Передняя часть кроссовера выполнена в стиле Urus SE и отличается новыми фарами и обновленной формой бампера. Дополнительный аэродинамический элемент в нижней части и переработанные воздухозаборники заметны на снимках, однако капот с вентиляционными прорезями, характерный для предыдущей версии Performante, отсутствует.