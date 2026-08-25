Lamborghini Temerario Tricolore без лишнего шума представили вместе с Revuelto SV

На Pebble Beach Concours в этом году дебютировал, вероятно, первый из множества новых специальных Lamborghini Temerarios. Модель возрождает культовую цветовую схему Tricolore, впервые представленную на Gallardo Tricolore в 2011 году. Как и тот автомобиль, новый Temerario Tricolore подчёркивает ярко выраженную итальянскую идентичность бренда: элементы, вдохновлённые национальным флагом, нанесены на кузов с трёхцветной окраской.

Единственный экземпляр разработал Centro Stile Lamborghini, а воплощением проекта занялось быстро развивающееся подразделение персонализации Ad Personam. В этой версии окрашенная трёхцветная полоса начинается у эмблемы, проходит вверх и пересекает капот, но дальше не продолжается. Крыша, задняя панель двигателя и задний бампер вместо Bianco Monocerus окрашены в Nero Noctis.

Нижние элементы кузова получили третий оттенок — Blu Marinus. Он создаёт эффект тени на нижней части кузова. Колёса выполнены в чёрном цвете, за ними установлены красные суппорты. В тон крыше оформлены и чёрные корпуса зеркал.

Тема Tricolore продолжена и в салоне. Чёрная кожа сочетается с красной строчкой, образующей повторяющийся шестиугольный узор. Такой дизайн использован на сиденьях и дверях, а на дверной карте вышита уникальная эмблема Tricolore.

Силовая установка и шасси автомобиля изменений не претерпели. В его составе по-прежнему используется 4-litre V8 с двумя турбокомпрессорами и впечатляющей отсечкой на 10,000rpm. Система также включает фирменную подключаемую гибридную установку Lamborghini с тремя электромоторами: они приводят переднюю ось и увеличивают общую мощность до 913bhp.

Стоимость единственного экземпляра пока не раскрыта. Однако с учётом эксклюзивной окраски и индивидуальной отделки салона цена, вероятно, окажется значительно выше базовых circa-£260,000 стандартного автомобиля.