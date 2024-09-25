Что еще не хватает российскому флагману Lada Vesta, восстановившему практически все ранее утраченные опции

Как сообщает заместитель директора проекта «Семейство автомобилей Vesta», компания «АвтоВАЗ» удерживает треть отечественного авторынка и возглавляет список самых продаваемых моделей. Представитель компании отмечает, что за восемь месяцев было продано рекордное количество автомобилей, что ранее случалось 12 лет назад.

Особое внимание уделено модели Lada Vesta, которая стабильно занимает топ-3 популярных автомобилей, уступая лишь модели «Гранта». С января по август было продано 84 195 автомобилей данной модели, что составляет 7,9% рынка.

Важно отметить, что в одном из месяцев спрос на автомобили «Веста» достиг своего пика, благодаря чему их рыночная доля увеличилась до 11,1%. Представитель компании связывает это с выпуском автоматической трансмиссии для автомобиля.

Lada Vesta представлена в различных модификациях, однако увеличился спрос на универсалы, особенно на модель SW Cross. Дизайн универсала ярче, что привлекает новых покупателей, в том числе тех, кто обращается к бренду впервые или переходит с других марок.

С внедрением автоматической коробки передач произошло значительное изменение в продажах Lada Vesta, большинство моделей теперь продаются именно с этой коробкой, особенно среди универсалов. Растет также спрос на корпоративные продажи, где вариатор является важным пунктом.

Новая версия Lada Vesta была запущена весной 2023 года. На осень 2024 года были запущены в производство новые опции, приближая автомобиль к ожиданиям рынка. Некоторые опции, такие как запуск с ключа, пока отсутствуют, но основные функции уже восстановлены.

По словам представителя компании, все обновления оборудования автомобиля сбалансированы и сосредоточены на безопасности и комфорте. Новые опции должны способствовать увеличению продаж компании «АвтоВаз».

Среди возвращенных опций на сегодняшний день можно выделить: систему стабилизации курсовой устойчивости ESC, систему безопасной парковки и камеру заднего вида, контроль слепых зон, светодиодные противотуманные фары, обогрев передних сидений и другие опции.

Производство обновленных автомобилей уже началось, а серийные продажи стартуют в ближайшее время. Сегодня исполняется 9 лет с момента запуска серийного производства Lada Vesta в 2015 году.