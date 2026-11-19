С 1 января 2027 года LADA Vesta будет доступна в новом сине-бирюзовом цвете кузова «Серенада». Об этом пишет портал «Лада.Онлайн», ссылаясь на данные дилерской сети марки. Ранее этот оттенок показывали на новом кроссовере LADA Azimut.

Окраску включат в палитру седана LADA Vesta, включая газовую версию CNG, а также универсала Vesta SW. Спортивные модификации Vesta Sport и Vesta SW Sport цвет «Серенада» не получат.

Заводской код нового оттенка — 395, а его официальное обозначение — сине-бирюзовый. Как сообщает издание, доплата за такую окраску для покупателей LADA Vesta составит 20 тыс. рублей.

Особенность «Серенады» заключается в способности менять визуальный оттенок в зависимости от освещения. Цвет напоминает морскую волну и объединяет синие, зелёные и бирюзовые тона. Поэтому на солнце, в тени и в пасмурную погоду один и тот же автомобиль может выглядеть по-разному.

При одном освещении кузов будет казаться тёмно-синим, а при другом — насыщенно-бирюзовым или глубоким зелёно-синим. Особенно хорошо этот эффект заметен на рельефных кузовных панелях: свет по-разному отражается от их отдельных поверхностей.

Фото: Автоновости Дня

Впервые «Серенаду» продемонстрировали на выставочном экземпляре нового кроссовера LADA Azimut. Выраженные грани кузова и рельефные поверхности подчёркивают необычный характер этой окраски и особенности дизайна модели.