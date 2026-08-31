LADA опередила Kia и Toyota: шестилетние автомобили каких марок чаще всего выставляют на продажу в России

Эксперты аналитического агентства «Автостат» определили марки шестилетних легковых автомобилей, которые чаще всего продавались в июле 2026 года. Первые позиции заняли LADA с долей 12,5%, Kia — 11,9% и Toyota — 11,2%. На первую «десятку» пришлось 73,8% всех предложений.

Исследование провели в рамках ежемесячного обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке». Специалисты проанализировали объявления о продаже шестилетних легковых автомобилей и рассчитали долю каждой марки в июльском предложении.

Лидером рейтинга стала LADA. На автомобили отечественного бренда пришлось 12,5% объявлений в рассматриваемой возрастной категории. В «Автостате» также отмечают, что машины этой марки остаются самыми популярными на вторичном рынке.

Вторую позицию заняла корейская Kia, получившая 11,9%. На третьем месте оказалась японская Toyota с долей 11,2%. По данным агентства, обе марки входят в «тройку» наиболее востребованных брендов на рынке автомобилей с пробегом.

BMW стала лидером по числу объявлений среди шестилетних автомобилей премиального сегмента. Доля немецкой марки составила 8,9%, что принесло ей четвертое место в общем рейтинге.

Пятую строчку заняла корейская Hyundai. На автомобили этой марки пришлось 7,2% изученных объявлений. Далее расположились немецкие Volkswagen и Mercedes-Benz — 5,8 и 5,7% соответственно. Mercedes-Benz при этом стал вторым премиальным брендом в первой десятке после BMW.

Восьмое место досталось чешской Skoda с показателем 3,7%. Девятой стала Renault, на которую пришлось 3,6% объявлений. Замкнула «десятку» японская Honda с долей 3,1%.

Таким образом, на десять указанных марок пришлось 73,8% объявлений о продаже шестилетних легковых автомобилей в июле 2026 года. Доля остальных брендов составила 26,2%.

Ранее сообщалось, что японские марки впервые в истории превзошли российские по доле на рынке легковых автомобилей с пробегом в России. По словам автоэксперта Сергея Целикова, за семь месяцев 2026 года на японские бренды пришлось 26,9% продаж, тогда как на отечественные — 25,2%.

Автор: Иван Бахарев

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