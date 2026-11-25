«АвтоВАЗ» завершает подготовку LADA Azimut к запуску производства. До начала выпуска кроссовера остаются считаные недели. В рамках разработки и испытаний модели компания провела 7220 тестов, проверила 996 деталей и обеспечила свыше 1,5 млн эквивалентных километров пробега.

Испытательная программа LADA Azimut проходила в различных условиях. В заявленный объём вошли проверки кроссовера, его систем и отдельных компонентов.

Всего специалисты выполнили 7220 тестов. Кроме того, автомобиль, его системы и компоненты прошли 1050 цифровых проверок.

При создании модели «АвтоВАЗ» применял и виртуальное моделирование. По данным компании, в ходе разработки было проведено более 1000 виртуальных расчётов.

Для оценки инженерных решений использовали 370 эквивалентных автомобилей. Работы на этом этапе были частью подготовки LADA Azimut к постановке на конвейер.

Значительный объём испытаний пришёлся на силовые агрегаты и трансмиссии кроссовера. На моторно-трансмиссионных стендах специалисты провели проверки общей продолжительностью более 30 тыс. моточасов.

В конструкции LADA Azimut предусмотрели 996 новых и усовершенствованных деталей. Как сообщили в «АвтоВАЗе», их разработали в процессе создания модели.

В подготовке кроссовера участвовали сотни специалистов. Сейчас перед запуском автомобиля на конвейер выполняются финальные настройки и проверки.

Ранее «АвтоВАЗ» провел для LADA Azimut один из самых сложных краш-тестов по пассивной безопасности — боковой удар о столб. В компании уточнили, что по итогам испытания кроссовер показал высокий уровень защиты водителя.

Кроме того, «АвтоВАЗ» готовил LADA Azimut к серийному производству с помощью нового вибростенда. Оборудование воспроизводит в лаборатории реальные дорожные и внедорожные условия.