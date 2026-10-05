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Lada Azimut оснастят компонентами ведущего производителя — НПК «Автоприбор»

НПК «Автоприбор» поставит комплектующие для Lada Azimut: во Владимире изготовят детали стеклоочистки, а в Тольятти — электрики, охлаждения и трансмиссии.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.10.2026, 16:33·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

После начала выпуска нового кроссовера АвтоВАЗа НПК «Автоприбор» сообщила о поставках компонентов для Lada Azimut. На предприятиях компании во Владимире и Тольятти готовятся детали для нескольких тысяч автомобилей. В перечень входят элементы электрики, климатической системы, стеклоочистителей, трансмиссии и охлаждения.

Как сообщает «Автостат», производство распределят между двумя площадками. Во Владимире будут выпускать исключительно компоненты стеклоочистителей. Тольяттинские мощности задействуют для изготовления стартеров, сцеплений, генераторов, конденсоров, вентиляторов и маховиков. В пресс-службе НПК уточнили, что этот список не является окончательным: в дальнейшем ассортимент комплектующих для Azimut расширится.

Lada Azimut
Фото: Carsweek.ru

В настоящее время «Автоприбор» поставляет значительную часть компонентов для систем охлаждения, вентиляции и подогрева, а также силового агрегата. Эти детали устанавливают не только на новый кроссовер, но и на другие модели Lada, в том числе Granta, Vesta и Niva.

Оборудование и комплектующие НПК «Автоприбор» используются для повышения надежности и долговечности автомобилей АвтоВАЗа. Вероятно, это стало одной из причин роста интереса к продукции компании. Ранее сообщалось, что в сентябре бренд Lada продемонстрировал заметное увеличение продаж наиболее распространенных моделей, особенно Niva Legend.

Фото: roselektrosoyuz, rbk

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