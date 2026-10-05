Lada Azimut оснастят компонентами ведущего производителя — НПК «Автоприбор»

После начала выпуска нового кроссовера АвтоВАЗа НПК «Автоприбор» сообщила о поставках компонентов для Lada Azimut. На предприятиях компании во Владимире и Тольятти готовятся детали для нескольких тысяч автомобилей. В перечень входят элементы электрики, климатической системы, стеклоочистителей, трансмиссии и охлаждения.

Как сообщает «Автостат», производство распределят между двумя площадками. Во Владимире будут выпускать исключительно компоненты стеклоочистителей. Тольяттинские мощности задействуют для изготовления стартеров, сцеплений, генераторов, конденсоров, вентиляторов и маховиков. В пресс-службе НПК уточнили, что этот список не является окончательным: в дальнейшем ассортимент комплектующих для Azimut расширится.

Фото: Carsweek.ru

В настоящее время «Автоприбор» поставляет значительную часть компонентов для систем охлаждения, вентиляции и подогрева, а также силового агрегата. Эти детали устанавливают не только на новый кроссовер, но и на другие модели Lada, в том числе Granta, Vesta и Niva.

Оборудование и комплектующие НПК «Автоприбор» используются для повышения надежности и долговечности автомобилей АвтоВАЗа. Вероятно, это стало одной из причин роста интереса к продукции компании. Ранее сообщалось, что в сентябре бренд Lada продемонстрировал заметное увеличение продаж наиболее распространенных моделей, особенно Niva Legend.

Фото: roselektrosoyuz, rbk