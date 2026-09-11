Fiat 500 Scattante от La Cinquecento — итальянская икона, созданная в Великобритании.

Fiat 500 давно стал символом Италии и la dolce vita. Поэтому особенно удивляет, что, возможно, самый безупречный рестомод этого культового городского автомобиля создали в Великобритании — точнее, в Западном Беркшире.

Проект начался после того, как Макс Киндерсли, работающий фотографом в сфере моды, решил восстановить семейный Fiat 500. Автомобиль около 25 лет простоял в амбаре. Так появилась его новая компания La Cinquecento, название которой буквально переводится с итальянского как 500. Ее цель — “to explore what the ultimate expression of the iconic Italian city car could be”.

Киндерсли намерен выпускать модернизированную версию классического Fiat 500 под названием 500 Scattante в том же амбаре, где был собран первый прототип этого необычного рестомода. Тем, кто не изучал итальянский на уровне GCSE, стоит пояснить: слово scattante означает «быстрый», «проворный», «маневренный» или «резко набирающий ход».

Основой автомобиля стал Fiat 500 1973 года. Однако его дизайн был тщательно переработан и дополнен при участии миланской студии BorromeodeSilva, которая ранее создавала эффектные рестомоды Lamborghini Diablo, Porsche 928 и Lancia Delta Intergrale.

Колесные арки заметно расширили, благодаря чему автомобиль получил более выразительную и мощную посадку. Кроме того, специалисты установили новые боковые юбки и колеса, а переднюю часть дополнили комплектом дополнительных фар в стиле раллийных машин.