Производство культового пикапа Tesla прекратят: почему многие покупатели останутся без автомобилей

Компания Tesla, вероятно, будет вынуждена вернуть предоплату значительной части покупателей электрического пикапа Cybertruck. Глава автопроизводителя Илон Маск сообщил, что выпуск модели завершится в середине 2027 года, поэтому выполнить все полученные заказы до этого момента не получится.

Количество новых заказов на Cybertruck растёт быстрее, чем производственные возможности предприятия. В течение оставшихся примерно восьми месяцев Tesla намерена выпустить максимально возможное число пикапов, сообщил предприниматель 9 ноября в социальной сети X.

Днём ранее, 6 ноября, Маск объявил о планах постепенно прекратить производство Cybertruck на заводе Tesla в Техасе. Освободившиеся мощности компания планирует направить на увеличение выпуска беспилотных автомобилей Cybercab, которые Маск считает одним из ключевых направлений дальнейшего развития Tesla.

При этом Маск подчеркнул, что отказ от Cybertruck не связан с убыточностью модели. По его оценке, расширение производства Cybercab принесёт значительно больше выгоды, чем дальнейший выпуск сложного в изготовлении электрического пикапа.

После сообщений о скором прекращении производства Cybertruck некоторые поклонники модели стали оформлять новые заказы. Пользователи социальных сетей рассказывали, что хотят успеть приобрести пикап.

Cybertruck представили в 2019 году, а поставки покупателям начались в конце 2023 года.

Ранее сообщалось о снижении продаж новых электромобилей Tesla в России. Эксперт связал такую динамику с повышением утильсбора и появлением конкурентов из Китая.

Автор: Константин Завьялов