Культовый европейский автомобильный бренд может исчезнуть: что ждет марку Seat

Марка Seat может прекратить существование после 2030 года в рамках масштабной реорганизации Volkswagen. Окончательное решение пока не принято, однако источник Reuters сообщает, что будущие модели могут сосредоточить под брендом Cupra. Тем временем нынешние автомобили Seat с ДВС будут постепенно покидать рынок.

В Volkswagen официально заявили, что вопрос о будущем Seat после завершения текущего продуктового цикла всё ещё рассматривается. При этом, по сведениям Reuters, более ясные перспективы складываются у родственного бренда Cupra.

Участник обсуждений, на которого ссылается агентство, рассказал, что именно Cupra может получить все новые модели после прекращения производства автомобилей Seat с двигателями внутреннего сгорания. По его словам, Volkswagen не планирует в дальнейшем сохранять оба бренда.

Фото: Автоновости Дня

Cupra стала самостоятельным брендом в 2018 года. Сейчас компания развивает марку как одно из ключевых направлений Seat S.A. и намерена полностью электрифицировать её модельный ряд до 2030 года. Автомобили Cupra пользуются заметным спросом: например, очередь на Cupra Raval сформирована на несколько месяцев.

Возможный уход Seat Reuters рассматривает в контексте масштабной перестройки Volkswagen. После падения продаж в Китае, где местные автопроизводители активно усиливают позиции, концерн сокращает рабочие места и пересматривает структуру бизнеса. Дополнительным фактором давления на традиционных производителей остаётся дорогостоящий переход автомобильной отрасли на электромобили.

На этом фоне Reuters отмечает слабое положение Seat. С 2020 года марка не представляла полностью новые модели, хотя регулярное обновление линейки играет важную роль на конкурентном автомобильном рынке. В 2025 году на Seat пришлось менее 3% мировых поставок всего концерна Volkswagen.

Seat был основан в 1950 году как государственная компания. В 1986-м его приобрёл Volkswagen.

Ранее Porsche SE призвала Volkswagen ускорить сокращение расходов и избыточных мощностей.

Автор: Андрей Сундуков